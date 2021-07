Lääkärikansanedustaja ja entinen HUS-johtaja Aki Lindén (sd) hämmästelee koronakaranteenien rikkomista Twitterissä.

MTV kertoi sunnuntaina, että poliisin tietoon on tullut tähän mennessä kuluvaa vuotta jo lähes 170 terveydensuojelurikkomusta, kun viime vuonna niitä oli vain parikymmentä. Kyse on esimerkiksi koronakaranteenien rikkomisesta ja kieltäytymisestä pakollisista terveystarkastuksista. Yleensä karanteenia tai eristystä on MTV:n mukaan rikottu poistumalla luvattomasti kotoa esimerkiksi ostoksille.

Vantaan vs. terveyspalveluiden johtaja Piia Niemi-Mustonen kertoo MTV:lle, että kesällä on ollut haasteita tavoittaa altistuneita ja kyseessä on ollut lisääntyvä ilmiö.

Reilu viikko sitten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkäri Asko Järvinen kertoi MTV:lle, että monet Pietarissa jalkapallokisamatkalla olleet välttelivät tartunnanjäljitystä ja yhdessä pääkaupunkiseudun kunnassa tavoittamatta jäi peräti kaksi kolmasosaa bussimatkustajista.

Lindén ihmettelee välttelijöiden ja karanteeninrikkojien toimintaa Twitterissä.

”On järkyttävää ajatella, että löytyy henkilöitä, jotka on määrätty yleisvaarallisen tartuntataudin takia karanteeniin, jota he rikkovat tahallaan vaarantaen muiden terveyden. Sama koskee jäljittäjien välttelijöitä. Toiset painavat sairaalassa yötä päivää näiden jälkiä korjaten”, Lindén tvittaa.

Palataan keskustelemaan löysäämisestä, kun rokoteluku on 62 %

Hän nostaa esiin myös Britannian koronarajoitukset, jotka poistuvat tänään Englannissa. Lindén huomauttaa, että siellä rokotuskattavuus on toista tasoa kuin Suomessa.

”Englanti ensin jatkoi koronarajoituksia ja nyt löysää niitä, kun kaksi rokotetta saaneita on 62 % väestöstä, meillä heitä on 27 %. Palataan Suomessakin keskustelemaan löysäämisestä kun on saavutettu tuo 62 %.”

Lindén huomauttaa, että Skotlannissa puretaan tänään koronarajoituksia, kun pubit saavat olla auki puoleenyöhön. Walesissa suunnitellaan höllennyksiä elokuun alkuun, mutta kasvomaskeista ei aiota luopua kokonaan.

”Meillä aukiolon lyhentämistä klo 01:een kutsutaan rajoitusten tiukentamiseksi. Walesissa kasvomaskipakko julkisissa tiloissa pysyy voimassa. Maassa maan tavalla”, Lindén tviittaa.