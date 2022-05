Puolustusliitto Natossa kuten Suomessakin on pohdittu, miten Suomen ja Ruotsin turvallisuutta tuettaisiin mahdollisessa kandidaattivaiheessa ennen Naton turvatakuiden piiriin pääsyä. Asiaa pitää hyvin tärkeänä myös kansanedustaja Janne Sankelo (kok), joka odottaa Suomen kohtaavan Venäjän suunnasta ”vähintäänkin jonkinlaista häirintää” kuten kyberiskuja, jos Suomi Naton jäseneksi hakee.

Turvallisuustuki voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kumppanimaat vahvistavat läsnäoloaan Suomessa ja Ruotsissa. Sankelo nostaa esiin erityisesti brittivetoisen JEF-yhteistyön asiana, jossa ”on ratkaisun avaimia tähän kandidaattivaiheeseen”.

”Itse arvioisin, että meillä on valmiita kumppanimalleja, kuten JEF-kumppanuus, jotka voivat soveltua tähän varsin hyvin. Olen antanut itselleni kertoa, että Iso-Britannia – semmoisessa tilanteessa jos Suomi ja Ruotsi hakevat Nato-jäsenyyttä – suhtautuu hyvin myönteisesti JEF-kumppanuuden ympärillä tehtävään yhteistyöhön ja voisi olla erilaisilla keinoilla vakauttamassa sitä tilannetta tämän kandidaattivaiheen aikana”, Sankelo sanoo.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama kymmenen ”samanmielisen” maan muodostama puolustusyhteistyön kehys, jonka pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue. JEF:n tavoitteena on kehittää valmiuksia tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.

Naton keskusvaltio Yhdysvaltoja Sankelo pitää erityisen keskeisenä toimijana siinä vaiheessa, kun Suomen jäsenyys olisi ratifiointikierroksella jäsenmaissa.

”Olisi erinomaisen hyvä, jos kuittaus Yhdysvalloista tulisi kohtuullisen nopeasti. Jos Yhdysvallat sen ratifioi, niin käytännössä 80 prosenttia Naton volyymista on sen ratifioinut, ja se on selkeä signaali muille maille, miten tulee menetellä.”

Sankelo arvioi, että Suomen Nato-prosessi olisi todennäköisesti nopea, mutta ”katkoksien” mahdollisuutta ei voi sulkea pois esimerkiksi jäsenmaiden parlamenttivaalien vuoksi.

”Jos tämä Naton jäsenvaltioiden hyväksymisprosessi vie enemmän aikaa kuin nyt on ajateltu, niin sittenhän voi olla sellainen tilanne, että vasta seuraava eduskunta lopullisesti tästä Suomen Nato-jäsenyydestä päättää”, kansanedustaja pohtii.

LUE JANNE SANKELON LAAJA HAASTATTELU:

Janne Sankelo kertoo videohaastattelussa loppuvaalikauden tärkeimmästä politiikan hankkeesta sekä vaikutuksen tehneistä kollegoista.