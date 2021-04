Valtiotieteiden tohtori, kirjailija Jukka Tarkka tulkitsee Politiikkaradion haastattelussa, että Suomessa valmistellaan liittymistä puolustusliitto Natoon.

”Suomen tähänastisen politiikan johdonmukainen jatke olisi ilman muuta liittyminen Natoon. Ja sitä selvästi ollaan valmistelemassakin, vaikka sitä ei suoraan sanota. Se on edennyt rinnakkain Ruotsin kanssa. Sen selvänä taustana on se, että Itämeren tilanne on muuttunut aivan dramaattisen ratkaisevasti silloin, kun Nato otti vastuun Baltian maiden puolustuksesta. Sen jälkeenhän syntyi sellainen tilanne, että Natolle oli äärimmäisen tärkeää se, että Suomen ja Ruotsin rannikkoalueet pysyvät Suomen ja Ruotsin hallinnassa. Että kriisitilanteissakaan kukaan ulkopuolinen – eli siis Venäjä – ei pääse niihin pureutumaan. Tämä sattuu olemaan myös Suomen ja Ruotsin aluepuolustuksen keskeinen tavoite. Tässä asiassa Suomella, Ruotsilla ja Natolla on yhteinen intressi Itämerellä”, Tarkka sanoo Politiikkaradiossa.

Tarkan mielestä viime syksynä valmistuneessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ”avataan aivan ilmeisesti polku kohti” jäsenyyden hakemisen prosessia ja linjataan, ettei mikään saa estää jäsenyyden hakemista silloin, kun siihen käytännössä lähdetään. Tämä on Tarkan mielestä ”radikaali muutos”.

Uusi Suomi kysyi maaliskuussa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Nato-näkemystä. Vuonna 2018 Haavisto linjasi, ettei Suomen tule hakea jäsenyyttä. Helmikuussa Haavisto toi selväsanaisesti esiin Suomen Nato-option tiedotustilaisuudessaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa.

Haaviston vastaukset Naton suhteen olivat Uuden Suomen haastattelussa hieman kryptisiä.

Usein Nato-keskustelussa varoitellaan Venäjän reaktioista, jos Suomi hakisi jäsenyyttä. Jukka Tarkan mukaan Venäjä on jo nyt asennoitunut siten, että Nato olisi joka tapauksessa tukemassa Suomen ja Ruotsin puolustusta konfliktitilanteessa. Suomen ja Ruotsin toiminta on Tarkan mielestä jo nyt samanlaista kuin Nato-jäsenien, mutta ilman muodollista jäsenyyttä.

Tarkka: Kansanäänestys virhe, koska äänestäjien tiedon taso ”olematon”

”Suomen ja Ruotsin siviilijohtajien ja kansan enemmistön suoranainen kammo Natoa kohtaan” vaikeuttaa Suomen Nato-polkua, Tarkka myös toteaa Politiikkaradiossa.

Tarkka tulkitsee, että koska Nato-jäsenyyden vastustus on kansalaisten keskuudessa ”romahtanut”, kansalaiset hyväksyisivät Nato-jäsenyyden hakemisen, vaikkeivät jäsenyyttä aktiivisesti nyt kannatakaan.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) joulukuisessa kyselyssä 53 prosenttia suomalaisista katsoi, että Suomen ei tulisi pyrkiä Naton jäseneksi. Vuonna 2019 osuus oli 64 prosenttia.

MTS on kysynyt kansalaisten Nato-kantaa vuodesta 2005 lähtien, ja vuonna 2020 kielteisten vastausten osuus on koko aikasarjan alhaisin.

Tarkan mielestä kansanäänestyksen järjestäminen Nato-jäsenyydestä olisi ”vakava ja vaarallinen virhe”, joka altistaisi tärkeän kysymyksen sattumanvaraisuudelle. Tarkka viittasi asiassa esimerkiksi Britannian brexit-äänestykseen. Tarkka sanoo, että äänestäjien perustiedon taso esimerkiksi turvallisuus- ja sotilaspolitiikasta on ”niin heikko taikka olematon”, että suuri osa ihmisistä äänestäisi ”musta tuntuu” -periaatteella.

