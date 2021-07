Kymmenen vuotta opettajana, kymmenen vuotta rehtorina. Siltä pohjalta eduskuntaan ponnisti eduskuntavaaleissa uusi kasvo, keskustalainen Pasi Kivisaari.

”Minulla on tahto tuoda keskustalaiseen politiikkaan paluuta sivistyksen pariin. Koen sen tehtäväkseni puolueessani”, Kivisaari sanoo.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Seinäjoelta, Vaasan vaalipiiristä. Keskustan eduskuntaryhmä. Toimi alakoulun rehtorina ennen eduskuntauraansa.

Huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa keskustan eduskuntaryhmä uudistui. Sivistyslinja näytti saavan kannatusta ja eduskuntaryhmässä on nyt useampikin opettaja.

”Keskusta on ollut takamatkalla sivistyspolitiikassa. Meillä on huomio kiinnittynyt moniin muihin asioihin. Keskustassa on jonkun verran kadotettu se, mihin suomalaisen yhteiskunnan olemus pohjaa. Onneksi meitä on nyt monia sellaisia, jotka ovat oman persoonansa, taustansa ja arvojensa kautta alkaneet palauttaa sitä”, Kivisaari sanoo.

