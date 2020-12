Eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) kertoo, että hänen sähköpostinsa on vuodettu medialle. Alanko-Kahiluoto kertoo Twitterissä, että MTV on saanut haltuunsa hänen sähköpostinsa.

MTV uutisoi vihreiden taivutelleen hallituskumppaneita pehmeämmälle linjalle ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapauksessa. MTV on julkaissut koko sähköpostin, joka sisältää perustuslakivaliokunnan luonnostelemaa mietintötekstiä.

”Mietintötekstiä sisältävä viestini on vuodettu. Vakava kolhu PeV:n luottamuksellisuudelle. Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani PeV-käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin”, Alanko-Kahiluoto tviittaa.

Perustuslakivaliokunnalta odotetaan tänään päätöstä Haaviston tapauksesta. Valiokunta esittää mietinnössään kannanoton ministerin menettelystä. Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto äänten enemmistöllä.

Tavallista korkeampi syytekynnys

Perustuslakivaliokunta on saanut Keskusrikospoliisilta esitutkintamateriaalin, joka koskee Haaviston toimia Pasi Tuomisen siirtämiseksi pois ulkoministeriön konsulipäällikön tehtävistä.

Valtioneuvoston jäsenen syytekynnys on tavalliseen rikosasiaan verrattuna korotettu. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen arvioi Ylen Ykkösaamussa tänään, että tämä tavallista korkeampi syytekynnys tuskin ylittyy, mutta pienempiä rikkeitä voi tulla ilmi.

Helsingin Sanomat, Iltalehti ja MTV ovat jo kertoneet lähteisiinsä vedoten, että perustuslakivaliokunnan enemmistön mukaan syytekynnys ei ylity, vaikka Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan.

Vuodettu sähköposti puhuttaa Twitterissä. Sdp:n entinen puoluesihteeri, nykyinen Liike Nyt -aktiivi Mikael Jungner pitää ongelmallisena, että Alanko-Kahiluodon sähköposti lähetettiin vain hallituspuolueen jäsenille. Samaan asiaan tarttuu moni muukin Twitterissä.

”Tuo vie pohjaa perustuksen roolilta laajemminkin. Ehkä kannattaisi pyytää anteeksi eikä syyttää vuotajaa?” Jungner tviittaa.

”Kyllähän nyt vakava kolhu eduskunnan perustuslakivaliokunnan toiminnalle ja riippumattomuudelle on se, että sinä lähetät tällaisia painostusviestejä hallituspuolueiden edustajille. Etkö näe malkaa omassa silmässäsi?" kysyy kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen Twitterissä.

Näin arvioi professori

Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin ihmettelee luottamuksellisen tiedon vuotamista ja sitä, että mukana on perustuslain mukaisen muistutuksen Haaviston tapauksesta tehneitä kansanedustajia. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa joulukuussa.

Allekirjoittajien joukossa ovat perustuslakivaliokunnan varsinaisista jäsenistä Heikki Vestman (kok), Wille Rydman (kok) sekä varajäsenistä Sari Tanus (kd) ja Tom Packalén (ps).

"Perustuslakivaliokunta hakee yksimielisyyttä Haaviston asiassa, ja muistutuksen tekijät istuvat mukana hieromassa. Mielestäni tämä rajaa vaihtoehdot kahteen. Muistutuksen tekijät voinevat olla mukana arvioimassa, ylittyykö ministerisyytteen kynnys”, Scheinin pohtii.

”Mutta en näe että he voisivat olla mukana päättämässä Vanhasen tapauksen kaltaisesta lausumasta, jonka mukaan tavallisen rikoksen tunnusmerkistö täyttyi, mutta ministerisyytteen kynnys ei ylity. Se asia tuli vireille oikeuskanslerin aloitteesta ja PeV oli neutraalissa asemassa.”

”Osallistumalla asian käsittelyyn PeV:ssä muistutuksen allekirjoittajat ovat sulkeneet pois tuon vaihtoehdon. He eivät voi oikeusvaltiossa toimia tutkintapyynnön tekijänä, syyttäjänä ja tuomarina samassa asiassa. Vanhasen tapauksessa asetelma oli perustavalla tavalla erilainen.”

Professorin mukaan on normaalia, että perustuslakivaliokunnan jäsenet ehdottavat toisilleen muutoksia mietintöluonnokseen. Vaikka joku voi sanoa, ettei muutosehdotuksia saa tehdä muutoin kuin kokouksessa, sellaista normia ei Scheininin mukaan ole.

”On ihan hyväksyttävää hakea ensin tukea argumenteilleen sieltä, mistä sitä odottaa saavansa ja ehkä palautteen pohjalta vielä modifioida, millaisen ehdotuksen tekee kokouksessa”, professori tviittaa.

”Skuuppi tässä on se, että vihreät ovat noin paljon antaneet periksi (muistutuksen tekijöiden?) painostukselle PeV:n sisällä.”