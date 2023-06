Vihreiden puoluekokous päätti sunnuntaina tukea toimitusministeristön ulkoministerin Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjaa. Haavisto kertoi aikaisemmin viikolla suostuneensa valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaaksi.

”Näyttää, että ihmisiä on nyt paljon liikkeellä”, Haavisto kommentoi vihreiden puoluekokouksessa pitämässään lyhyessä puheessa.

Hän ennakoi, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemat nousevat keskeisiksi tulevissa presidentinvaaleissa ja nosti esiin myös Ukrainan tilanteen. Haavisto korosti, että Ukrainan tarvitsee Suomen apua.

”Moni suomalainen on syystä huolissaan, mitä tästä kaikesta seuraa. Me suomalaiset pärjäämme vain, jos osaamme toimia yhdessä ja aidosti kohdata toisemme. Meidän on nyt etsittävä yhä vahvemmin sitä, mikä meitä suomalaisia yhdistää ja pitää yhdessä. Suomen tulevaisuuden tulee rakentua entistä enemmän osaamiselle, yhteistyölle ja luottamukselle. On tärkeää koota kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen.”

Haavisto pyysi sunnuntaina vihreiltä apua presidentinvaalikampanjaan.

”Tarvitsen taas kerran apuanne. Apuanne kampanjaan, jossa haaste on vuoren korkuinen. Mutta sen vuoren tulemme ylittämään, yhdessä. Jokaista teitä tarvitaan.”