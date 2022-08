Ukrainassa käytävän sodan loppua ei ole näkyvissä, arvioi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

Ukraina on onnistunut puolustustaistelullaan estämään Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä tavoitteitaan, mutta tällä hetkellä näyttää Kivisen mukaan siltä, että Venäjä ei ole tinkimässä päämärästään estää Ukrainan integroituminen länteen sekä, mikäli mahdollista, liittämään osan Ukrainasta Venäjään.

Kummallakaan osapuolella ei ole kykyä nopeaan sodan kulkua kääntävään menestykseen, Kivinen arvioi. Lännen tuki Ukrainalle on Kivisen mukaan ratkaisevaa sodan lopputuloksen kannalta.

”Sodan loppua ei ole kuitenkaan näkyvissä. Sodan eskaloituminen Ukrainan ulkopuolelle ei näytä juuri nyt todennäköiseltä. Sitä ei voi kuitenkaan täysin poissulkea. Pitkittynyt konflikti sisältää aina epävarmuustekijöitä. Eristetty Venäjä voi toimia arvaamattomasti”, hän katsoo.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on parhaillaan ratifioitavana Nato-maissa, joista 23 on jo hyväksynyt uudet jäsenet. Jäsenenä Suomi osallistuu myös Naton ydinasepelotetta koskevaan suunnitteluun, mikä on yksi osa liittokunnan pidäkkeen rakentamista, Kivinen huomauttaa.

”Kaikki tämä lisää merkittävästi puolustuksemme ennaltaehkäisevää vaikutusta erilaisia pienempiäkin sotilaallisia toimia vastaan. Se, millä tavalla Venäjä mahdollisesti muuttaa sotilaallista ryhmitystään ja asevoimiensa toimintaa Suomen ja Ruotsin jäsenyyden seurauksena, jää nähtäväksi.”

Venäjä on pidempään luonut asevoimilleen parempaa toimintakykyä arktisen alueen suuntaan, kun taas Venäjälle tärkeä Kaliningrad on jo pitkään ollut Nato-maiden ympäröimä, Kivinen muistuttaa.

