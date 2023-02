Euroopan keskuspankin EKP:n rahapolitiikan kiristyksellä ja ohjauskorkojen nostoilla on yllättävä sivuvaikutus, joka vaikeuttaa EU:n elvytyspaketin rahoittamista.

Käytännössä kyse on siitä, että Euroopan komissio joutuu maksamaan liikkeeseen laskemistaan velkakirjoista aikaisempaa kovempaa korkoa. Se lisää elvytyspaketin rahoittamiseen käytettävän yhteisvelan kustannuksia.

Asiasta uutisoi Financial Times (FT), joka viittaa komission tämän vuoden ensimmäiseen velkojen liikkeeseen laskuun tammikuussa. Komissio keräsi markkinoilta noin viisi miljardia euroa 30-vuotisen velkapaperin huutokaupalla. Markkinoilla kiinnitettiin huomiota korkoon, joka nousi Ranskan vastaavan velkakirjan korkoa korkeammaksi.

Myös komission 10-vuotisen velkakirjojen korkoon on kiinnitetty huomiota. Se on nyt noin 2,6-2,7 prosentissa, kun Ranskan vastaavan lainan korko on 2,5 prosenttia ja Saksan 2,4 prosenttia. Lyhyemmissä velkapapereissa EU:n korot ovat hetkittäin olleet korkeammalla kuin Espanjan ja Portugalin, joita on aikaisemmin pidetty korkean riskin maina.

Ongelma on se, että EU maksaa yhteisvelasta enemmän korkoa kuin suurimmat euromaat omista veloistaan. Tämä on jo huomattu yhteisvelkaan nihkeästi suhtautuvassa Saksassa. Maan valtiovarainministeri Christian Lindner on FT:n mukaan jo käyttänyt korkokehitystä perusteena sille, miksi kansallinen velka on yhteisvelkaa parempaa.

Euroopan komissio on tällä hetkellä kuitenkin ylivoimaisesti suurin velkapapereiden liikkeeseen laskija euroalueella ja EU:ssa. Sen on kerättävä rahaa elvytyspaketin varojen maksatuksiin aina vuoteen 2026 asti. Markkinoita kuitenkin epäilyttää se, mitä yhteisvelalle tapahtuu vuoden 2026 jälkeen, ja myös tämä vaikeuttaa nyt rahan keräämistä markkinoilta.

Asia nousee todenteolla esiin siinä vaiheessa, kun Euroopan komission ehdottamaa suvereniteettirahastoa aletaan käytännössä toteuttaa. Uusi yhteisvelka on yksi vaihtoehto sen rahoittamiseen.

