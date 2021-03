Nesteen jalostamoinvestointi Hollantiin ja teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen puhuttivat eduskunnan kyselytunnilla.

Neste valitsi seuraavan uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikaksi Rotterdamin ohi Suomen Porvoon. Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru nosti esiin Nesteen miljardi-investoinnin Rotterdamiin ja kysyi hallitukselta, mitä se aikoo tehdä teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vastasi, että että Nesteen päätös uuden jalostamon sijaintipaikasta on hänelle ja koko hallitukselle pettymys.

”Me teimme työtä sen puolesta ja viestimme myös omistajan näkemystä yhtiön johdolle, että olisimme mielellämme nähneet kokonaistaloudellisesti kannattavan investoinnin meille Suomeen ja Porvooseen”, Tuppurainen sanoi ja muistutti, että oli jo alkuvaiheessa oli kuitenkin tiedossa, että investoinnille suotuisammat olosuhteet olivat jo lähtökohtaisesti valmiina Rotterdamissa.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi vastauspuheenvuorossaan, että tässä tapauksessa kustannusrakenne vain oli sellainen, että Suomessa ei kerta kaikkiaan Suomessa pärjätty sille, mitä Rotterdam tarjosi.

Sanna Marin puuttui vastakkainasetteluun

Kansanedustaja Sanna Antikainen (ps) syytti hallitusta ”kirkuvanpunaiseksi ja vihreäksi” ja kysyi, milloin hallitus alkaa järkevällä veropolitiikalla laittaa Suomen kilpailukykyä kuntoon.

Pääministeri Marin kehui vastauksessaan sitä, että Neste tekee työtä vihreiden ratkaisujen löytämiseksi ja totesi, että ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi tarvitaan.

”Kun puhutaan vihreästä siirtymästä ikään kuin vastakkaisena teollisuuden investoinneille, niin esimerkiksi tässä Nesteen tuoreessa päätöksessä on hyvä huomioida se, että tämä on investointi, joka tarkoittaa sitä, että siirrytään pois fossiilisista polttoaineista kestävämpiin polttoaineisiin. Eli tämä investointipäätös harmillisesti meni Rotterdamiin, mutta se on osa tätä vihreää siirtymää, ja sitä on syytä tukea”, Marin vastasi.

”Mutta tämän yksittäisen investoinnin osalta hallitus teki kyllä kaikkensa sen eteen, että tämä sijaintipäätös oltaisiin saatu Porvooseen. Me kävimme useita keskusteluita Nesteen, niin toimitusjohtajan kuin hallituksen puheenjohtajan, kanssa – itsekin kävin useita keskusteluja.”

Kaksi asiaa ratkaisi investoinnin kohtalon

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen katsoi, että Nesteen ratkaisu kertoo siitä, että Suomen on vaikea saada investointeja ja varsinkin sellaisia, jotka eivät perustu suomalaiseen raaka-aineeseen.

Marinin mukaan investoinnin kohtalon ratkaisi kaksi asiaa: logistinen sijainti ja rakentamiskustannukset.

"Tätä väliä me pyrimme umpeen kuromaan. Me etsimme kaikki ne välineet, joita meillä olisi ollut käytettävissä tämän välin, tämän gäpin umpeen kuromiseksi, mutta valitettavasti me emme pystyneet sitä umpeen kuromaan. Se ero oli niin iso Rotterdamin hyväksi. Mutta me teemme kaikkemme sen eteen tulevaisuudessakin, että Suomeen kannattaa investoida ja että yritykset haluavat tänne investointeja sijoittaa”, Marin totesi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) huomautti, että kyse on tehtaasta, jonka pääraaka-aine on elintarviketeollisuuden jätteet ja niissä Keski-Eurooppa on yksinkertaisesti paljon lähempänä raaka-ainetta.

”Kun lopputuote myydään sinne samalle alueelle, niin tässä on jo kaksi suurta perustetta, minkä takia tälle tehtaalle, tämäntyyppiselle tuotannolle kaukainen Suomi ei ollut selvästikään yhtiön kannalta oikea sijoituspaikka. Neste on myös tehnyt jätti-investointeja Asiaan aivan samoista perusteista. Ei niissäkään vaihtoehtona valitettavasti ollut Suomi. Suomeen tulee sellaista teollisuutta, jossa meillä on suhteelliset vahvuudet”, Vanhanen sanoi.