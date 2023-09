Liike nyt -puolueen kansanedustaja ja presidenttiehdokas Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelee Puheenvuoron blogissaan Orpon hallitusta, ay-liikettä sekä vasemmisto-oppositiota, jotka parhaillaan käyvät keskinäistä taistoaan Suomen työelämän pelisäännöistä.

Aikanaan kokoomusta edustaneen Harkimon mukaan Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti herättää isoja kysymyksiä.

”Orpo ja Purra ovat alkaneet molemmat puhua, että neljässä vuodessa ei julkisessa taloudessa oikein ehdi saada mitään aikaan. Otetaan sitten epätodennäköinen oletus, että sama hallitus jatkaisi 12 vuotta. Ministerit Orpo ja Purra, kertokaa nyt sitten, mikä oikeasti olisi silloin muuttunut ja millä päätöksillä?” Harkimo kirjoittaa avoimessa kirjeessään ”vanhoille puolueille”.

”On vaikea kuvitella, että tilanne muuttuisi yhtään mihinkään, vaikka demarien Antti Lindtman olisi välissä yhden kauden pääministerinä.”

Hallituksen budjettiehdotuksessa on Harkimon mukaan ristiriitaisuuksia.

”Ihmisiä kannustetaan ottamaan töitä vastaan kauempaakin, mutta samaan aikaan työmatkavähennystä halutaan alentaa. Mitä tällä halutaan kertoa?”

Orpon hallitus ”ei saa mitään aikaiseksi” talouskasvuun kannustavien yritys- tai osinkoverotuksen muutoksien suhteen, Harkimo katsoo. Lisäksi hallitus ”yrittää pitää ikävät asiat loitolla”, kun esimerkiksi ilmastosta tai työperäisestä maahanmuutosta ei Harkimon mukaan puhuta.

”Talouskasvun yhtälö (työvoiman määrä x koulutustaso) on Suomelle täystyrmäys. Syntyvyys on nopeassa ajassa pudonnut kolmanneksen ja varsinkin poikien ja miesten koulutustaso on romahtanut. Ilman työperäistä maahanmuuttoa ja koulutuksen laadun nostoa Suomen talouskasvu 2030-luvulla jää pelkäksi haaveeksi”, Harkimo itse katsoo.

Sote-järjestelmä on Harkimon mukaan sekava ja rikki sekä ylimitoitettu. Hän ei myöskään luota hallituksen kykyyn korjata järjestelmää.

”Mihin viiden miljoonan kansa tarvitsee yli 20 hyvinvointialuetta tai yli 300 kuntaa? Eivät hyvin palkatut hyvinvointialueiden tai kuntien ja kaupunkien johtajat tätä kysymystä tee, kun oma hillotolppa on vaarassa. Kysymys on poliittisten päättäjien tehtävä”, Harkimo kirjoittaa.

”Pääministeri Orpo puhui ennen vaaleja soten korjaussarjasta. Mitä se suomeksi tarkoittaa ja koska se otetaan käyttöön?”

Työelämää hallitus kuitenkin yrittää uudistaa tasolle, jonne demarit Ruotsissa veivät sen jo 20 vuotta sitten, Harkimo kirjoittaa.

”Ja mitä tekee ay-liike? Lyö satamat kiinni ja viennin seis. Ja vasemmisto-oppositio lyö eduskunnassa tahtia. Sahaavat vain omaa jalkaansa, koska siitä kärsivät vain pienet ja keskisuuret yritykset ja sitä kautta niiden työntekijät.”

”Suomessa on 1500 keskisuurta, vientiin pystyvää yritystä ja tällä menolla kohta puolet vähemmän, vaikka niitä tarvittaisiin saman verran lisää”, hän jatkaa.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman taas ”hokee 14 000 euroa kuussa tienaavien verotuksesta”, Harkimo jatkaa. Kyseisen ryhmän verotus keventyy eniten Orpon hallituksen veroratkaisuilla, vaikka ansiotuloverotuksen kevennyksiä painotetaan myös pienituloisiin, ja Lindtman on pitänyt asiaa esillä.

”Heitä on alle yksi prosentti veronmaksajista ja he maksavat 13 prosenttia kaikista tuloveroista. Vaikka he maksaisivat 100 prosenttia veroja tuloistaan, ei sillä olisi mitään merkitystä tässä konkurssissa”, Harkimo kirjoittaa.

”Oikeasti Suomi kaipaisi paljon enemmän paremmin tienaavia työntekijöitä. Olisi jotakin, mistä maksaa veroja.”

