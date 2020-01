Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) pitää sosiaali- ja terveysuudistusta eli sotea toisena kuluvan vaalikauden tärkeimmistä lakihankkeista. Blomqvist istuu sote-ministerityöryhmässä.

”Sote on vienyt aika paljon aikaa kaikilta, jotka ovat mukana sote-ministerityöryhmässä. Siinä on edelleen paljon asioita avoimina, mutta on myös päästy eteenpäin monessa keskeisessä asiassa. Uudenmaan erillisratkaisu oli yksi tärkeä pala palapelissä”, Blomqvist sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

”Sotessa täytyy nyt vain onnistua. Tämä on aika kestämätön tilanne kunnissa. Kaikki tietävät, että tarvitaan uudistus, jotta ihmiset pääsisivät hoitoon ajoissa ja myös yhdenvertaisesti. Nyt se ei toteudu Suomessa.”

Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin on perusoikeus, joka julkisen vallan on turvattava yhdenvertaisesti.

Sanna Marinin (sd) hallituksen malli on Blomqvistin mukaan paljon yksinkertaisempi kuin Juha Sipilän (kesk) hallituksen yrittämä sote-uudistus, mutta kokonaisuus on silti iso.

”Olemme sopineet niin, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu”, Blomqvist sanoo ja ennakoi, että uudistus tuodaan eduskuntaan, kun se on valmis.

Mihin mennessä sote pitää tuoda eduskuntaan, että se ehditään käsitellä?

”Ehkä viisastuneena viime hallituksen aikatauluongelmista, emme ole sanoneet julkisuuteen mitään tarkkaa päivämäärää. On tärkeää, että eduskunnalla on tarpeeksi aikaa [käsitellä lakipaketti]. Kyllä se varmaan nyt kuitenkin tämän kauden alkupuolella pitää antaa. Ei voida odottaa.”

Sote täytyisi Blomqvistin mukaan saada tuotua eduskuntaan ”selkeästi alkupuoliskolla” hallituskautta.

