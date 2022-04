Historioitsija, pitkän uran ulkoasianhallinnossa tehnyt ex-diplomaatti Jukka Seppinen arvioi, että jos Suomi jättäisi Nato-hakemuksen pian, Venäjä tyytyisi vain toteamaan tapahtuneen tosiasian.

”En pitäisi ihmeenä, vaikka Venäjä tyytyisi tosiasiassa vain toteamaan tapahtuneen muutoksen. Vanha venäläinen menettelytapa on uhata ”kauhiasti”, mutta sitten vain todeta itselleen vaarattomat tosiasiat. Silti Suomen armeijan on valmistauduttava täysmittaisen päälle karkauksen torjuntaan. Nopeus on nyt monesta syystä valttia”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi hiljattain Ylen Ykkösaamussa, että mahdollisen Nato-jäsenyyden suorana riskinä olisi se, että jännite kasvaa Suomen ja Venäjän rajalla.

”On tärkeää, että kaikki, jotka päätöksiä tekevät ja ovat niissä osallisina ja myös kansalaiset tietävät, mitä saattaa seurata ja miten seurauksiin vastataan. Ne vastaukset saattavat olla aika merkittäviä päätöksiä, joissa tuumailun aika on hyvin vähäinen. Seuraukset voivat olla raja- ja alueloukkauksia, vähän ronskinpuoleisiakin. Ja sitten on tämä hybridimaailma”, hän sanoi.

Seppisen mukaan seuraavat viikot ovat keskeisiä Suomen tulevassa turvallisuuspoliittisessa historiassa.

”Nyt on nopean toiminnan aika, ei empimisen. Olisi vakava kansallinen virhe jättäytyä passiiviseksi juuri nyt.”

Hallitus päätti muuttuneen turvallisuustilanteen takia teettää voimassa olevaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon täydennysosan. Valmistelu käynnistettiin virallisesti kaksi viikkoa sitten. Epävirallisten tietojen mukaan selonteon on määrä valmistua 14. huhtikuuta mennessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi lauantaina, että Suomen tulee tehdä liittoutumisratkaisunsa tämän kevään aikana.

Jukka Seppisen mukaan Ukraina on silottamassa Suomen tietä Natoon.

”Venäjä elää poikkeuksellista aikaa, se on selvä. Omalla tavallaan Ukraina on erinomaisella puolustustaistelullaan silottamassa Suomen tietä Natoon. Kahden rintaman sota, no se on takuuvarmasti Kremlille liikaa”, hän kommentoi.