Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti viime torstaina suosittavansa kasvomaskin käyttöä muun muassa joukkoliikenteessä, jossa lähikontaktia ei aina voida välttää. Maskisuositus on toistaiseksi ollut voimassa kaksi arkipäivää ja yhden viikonlopun.

HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen kertoo, että arviolta noin 20 prosenttia matkustajista käyttää maskia.

”Se on empiirisiin havaintoihin perustuva, ’hihasta ravistettu' arvio. Toki eroja on kulkuneuvokohtaisesti, jossain metrossa tai bussissa voi olla, että kaikilla on maski, ja jossain ei miltei kellään.”

Käyttöaste perustuu liikennehenkilökunnan eli kuljettajien, konduktöörien ja lipuntarkastajien tekemiin havaintoihin.

HSL:n bussikuskeilla on suojanaan turvaohjaamo eli korkea pleksilasi, muu henkilökunta kuten konduktöörit, lipuntarkastajat ja järjestyksenvalvojat käyttävät maskeja. Hulkkonen lisää, että loppupeleissä maskin käytön ohjeistaminen on työnantajan työsuojelullinen toimenpide.

”Tarkka ohje voi vaihdella, että onko maski koko ajan kasvoilla vai silloin kun mennään sisään liikennevälineeseen.”

HSL:n mukaan mitä enemmän ihmiset maskia käyttävät, sitä parempi. Hulkkonen muistuttaa, että on ymmärrettävää, että osalla ihmisistä voi olla lääketieteellisiä syitä olla käyttämättä maskia.

Toive onkin, että kaikki, jotka maskia pystyvät käyttämään, myös käyttäisivät maskia. Hulkkonen arvioi, että lähipäivinä maskien käytöstä voi saada jo paremman tilannekuvan.

”Nyt maanantaina on vasta toinen arkipäivä menossa maskien käytössä. Loppuviikosta jos katsoo, voi olla jo parempi tilannekuva.”

VR:n palvelujohtaja Piia Tyynilän mukaan maskeja näkyy päivä päivältä enemmän ja ihmiset selvästi ovat maskeja viikonlopun aikana hankkineet.

”Se on ollut kiva huomata. Emme laske niitä tarkkaan, mutta henkilökunnan arvion mukaan noin 20–30 prosenttia matkustajista käytti maskia viikonlopun junissa.”

Maskin käyttöaste junissa perustuu junissa liikkuvien lähiesimiesten havaintoihin ja on siten puhdas arvio. Tyynilän mukaan käyttöaste ei riipu kellonajasta tai viikonpäivästä.

”Näen, että pikku hiljaa niitä alkaa ilmestyä. Toivoisin, että tämä toisi myös joukkopainetta maskin käyttöön, että kun kaverilla on, niin miksei minullakin.”

Tyynilä uskoo, että maskia käyttävien määrä kasvaa tällä viikolla, kunhan ihmiset tottuvat ja saavat maskit hankittua.

VR:n junissa työskentelevä henkilökunta eli konduktöörit ja junatarjoilijat käyttävät jatkossa jokaisen työvuoronsa aikana maskia.

”Maskisuosituksen tulosta menee noin viikon verran, että saamme logistisesti jaeltua maskit henkilöstölle. Ne tulevat henkilökunnalle tämän viikon aikana.”

Viime perjantaina VR jakoi Helsingin päärautatieasemalla 10 000 kasvomaskia matkustajille. Tyynilä oli itsekin paikalla maskeja jakamassa, ja kävi hyviä keskusteluja maskin käytöstä matkustajien kanssa.

”Todella paljon tuli myönteisiä kommentteja, en kuullut yhtään kielteistä kommenttia. Ihmiset olivat iloisia, että alku tehtiin helpoksi ja maskeja jaettiin.”

Tyynilän mukaan suomalaiset ovat kuuliaista kansaa eli suositus on kuultu ja sitä halutaan toteuttaa. Hänen mukaansa VR:lle on tärkeää, että kaikki käyttäisivät maskia ruuhkajunissa, joissa turvaväliä ei pystytä pitämään.

Heinäkuun lopussa VR tiedotti, että jatkossa kaukojunissa on mahdollistaa ostaa viereinen paikka tyhjäksi, ja että myös työskentelyhytin voi ostaa kokonaan itselleen.

”Molempien myynti on viikko kerrallaan kasvanut. Ihmisillä on halu matkustaa ja liikkua. Paikkojen ostaminen on yksi mahdollisuus saada itselleen turvaväliä.”

Tyynilä lisää, että kyseessä on maskisuositus, ei maskipakko. VR ei ole viranomainen, joten he eivät valvo maskien käyttöä junissa. Kaukojunissa on myynnissä kasvomaskeja, eli jos maski on unohtunut kotiin, sellaisen voi konduktööriltä ostaa.