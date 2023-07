Venäläislehti Kommersantille antamassaan haastattelussa presidentti Vladimir Putin esitti yksityisarmeija Wagnerin uudeksi johtajaksi Andrei Nikolajevitš Troševia. Hänet tunnetaan myös nimellä ”Sedoi” eli suomeksi harmaahapsi. Trošev on Venäjän armeijan eläkkeellä oleva eversti ja Wagnerin perustajajäsen.

Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja uutistoimisto Reuters.

Trošev on EU:n vuodelta 2021 olevan dokumentin mukaan osallistunut Wagnerin sotilaallisiin operaatioihin Syyriassa ja edesauttanut Syyrian presidentti Bašar al-Assadin sotatavoitteita. Häntä kuvaillaan dokumentissa Wagnerin esikuntapäälliköksi.

Reutersin mukaan Putin kertoi Kommersantille neuvotelleensa Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin sekä noin 35 Wagner-taistelijan kanssa viisi päivää Prigožinin johtaman kapinan päättymisen jälkeen.

Putin sanoi, että Trošev on koko ajan ollut Wagnerin todellinen johtaja ja antoi tapaamisessa paikalla olleille Wagner-taistelijoille vaihtoehdon palvella ”Sedoin” alaisuudessa seuraavat 16 kuukautta, Kommersant uutisoi.

”Monet nyökyttelivät [myöntävästi], kun sanoin sen”, Putin sanoi CNN siteeraaman Kommersantin mukaan.

Wagner luo nahkaansa

Britannian puolustusministeriö arvioi eilen sunnuntaina Twitterissä, että kapinan jälkeen sekavaan tilaan ajautunut yksityisarmeija Wagner on muotoutumassa uudelleen.

Brittitiedustelun mukaan Wagneriin yhdistetyt sosiaalisen median ryhmät ovat aktivoituneet uudelleen ja korostaneet toimintaa Afrikan mantereella. Venäjän viimeaikaisten viranomaislausuntojen perusteella valtio on valmis hyväksymään Wagnerin toiminnan ja läsnäolon Afrikassa, brittitiedustelu arvioi.

Jonkin verran Wagner-sotilaita on tällä hetkellä Valko-Venäjällä. The Guardianin siteeraaman ukrainalaisviranomaisen mukaan kyse on muutamasta sadasta.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan Wagnerin kouluttajia on saapunut maahan, ja sekä Puolan että Ukrainan viranomaiset ovat vahvistaneet tämän, mutta toistaiseksi ei näytä siltä, että joukkosiirtoja olisi tehty, The Guardian kirjoittaa.

Kapinan jälkeen Putin antoi kapinaan osallistuneille Wagner-taistelijoille kolme vaihtoehtoa: jatkaa osana Venäjän asevoimia, lähteä Valko-Venäjälle tai mennä kotiin. Tilanne on sen jälkeen ollut epäselvä, ja viime viikolla Putin julisti, että Wagneria ei enää ole olemassa, sillä Venäjällä ei ole lakia, joka sallisi yksityisarmeijat.

Myös Wagner-johtaja Prigožinin kohtalo on edelleen mysteeri. Kapinan jälkeen Kreml ilmoitti, että Prigožin siirtyy Valko-Venäjälle, mutta sen jälkeen hänet on nähty väitetysti Venäjällä.

