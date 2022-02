Tutkijat varoittavat brittiläisessä The Bmj -lehdessä, että aiemmin sairastettu koronatartunta ei välttämättä anna kovinkaan hyvää suojaa uusia variantteja vastaan. Erityisesti delta- ja omikron-variantit ovat niin kaukana toisistaan, ettei toisen sairastaminen anna hyvää suojaa toista vastaan.

The Bmj:n haastattelema asiantuntija Wendy Barclay Imperial College Londonista kuvaa, että kaikki variantit ovat lähtöisin alkuperäisestä Wuhanin viruksesta, mutta ne eivät kehity lineaarisesti, vaan Wuhanin viruksesta on lähtenyt haarautumaan erilaisia variantteja. Toistaiseksi tunnistetuista varianteista juuri delta ja omikron ovat mahdollisimman kaukana toisistaan.

Sen sijaan rokotteet antavat Barclayn mukaan suojaa eri varianttien aiheuttamaa koronatautia vastaan, joten rokote kannattaisi ottaa. Vaikka rokote ei suojaa kaikilta tartunnoilta, rokotteen ja tartunnan yhdistelmällä saa potentiaalisesti kaikkein laajimman immuniteetin eri variantteja vastaan.

Omikronin kolme versiota

Omikron-variantista on tähän mennessä tunnistettu kolme eri versiota. Ensimmäinen, BA.1-versio on jo levinnyt kaikkialle maailmaan, ja toinen, BA.2-versio leviää parhaillaan esimerkiksi Englannissa jaesimerkiksi Tanskassa, missä BA.2-versio on jo korvaamassa ensin levinneen BA.1-version.

Varhaiset tutkimukset viittaavat siihen, että BA.2-versio leviää vielä BA.1-versiotakin paremmin. Molempien piikkiproteiineissa on paljon muutoksia, ja rokotteista tai aiemmista sairastumisista saadulla immuniteetilla on vaikeuksia tunnistaa virusta. Britanniassa viranomaiset ovat varoittaneet siitä, että kun BA.2-versio yleistyy, tartunnat leviävät aiempaakin helpommin esimerkiksi perheen sisällä.

Tulevaisuudessa on tärkeää kehittää rokotteita, jotka suojaavat laajasti monilta eri varianteilta. Vaikka rokotevalmistajat ovat vakuutelleet, että niiden rokotteita, erityisesti mRNA-tekniikkaa hyödyntävistä, saadaan nopeasti muokattua uusia variantteja vastaan, käytännössä näin ei ole tapahtunut. Barclay sanoo The Bmj:lle, että rokotetta on muokattu beta-varianttia vastaan, mutta variantti on käytännössä jo kadonnut. Nyt tarvittaisiin rokote omikronia vastaan, mutta sekään tuskin ehtii ajoissa käyttöön ennen kuin omikronkin on jo kadonnut.

Useita variantteja vastaan toimivan rokotteen kehittäminen ei kuitenkaan ole helppoa, eikä siinä ole onnistuttu esimerkiksi influenssankaan kohdalla vuosien yrittämisestä huolimatta.

