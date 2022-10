Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik arvioi Ylen A-studiossa keskiviikkona, mikä on seuraava Venäjän peliliike sen hyökkäyssodassa Ukrainassa.

”Jonkinlaisia eskaloivia toimia voidaan odottaa Venäjältä. Onko se sitten sellainen isku, johon liittyy radioaktiivisen aineen vapautumista – se on todennäköisempi kuin se, että Venäjä suoranaisesti käyttäisi taktista ydinasetta, jota ei toki myöskään voida täysin sulkea pois. Ehkä Venäjä myös pyrkii luomaan sellaisen tilanteen, missä se on vähän epäselvää, mitä tarkalleen on tapahtunut ja kuka on vastuussa, jolloin lännen on myös vaikeampi siihen reagoida.”

Venäjä on väittänyt, että Ukraina valmistelisi ”likaista pommia”. Länsimaat ovat tuominneet väitteen absurdina. Samalla on herännyt epäilys, valmisteleeko Venäjä vastaavaa itse.

Likaisessa pommissa yhdistetään radioaktiivista materiaalia perinteiseen räjähteeseen, joka sitten levittää radioaktiiviset saasteet ympäristöön.

Keskustelu siitä, voisiko Venäjä jopa käyttää taktista ydinasetta Ukrainassa, on myös vilkastunut.

Venäjän täystyrmäyksen saanut väite likaisesta pommista on tutkijoiden keskuudessa nähty myös pelotteluna, jonka tarkoitus on heikentää länsimaiden aseapua Ukrainalle.

Yhdysvallat ei ole havainnut Venäjän valmistelevan ydinaseen käyttöä tai likaista pommia Ukrainassa.

Raikin mukaan siihenkin pitää olla varautunut Euroopassa, että ”Venäjä tekee lisää iskuja eurooppalaista kriittistä infrastruktuuria vastaan.”

Raik ei lähde yksilöimään mahdollisia kohteita. Kaikkiaan energiainfrastruktuuri ja kriittinen infrastruktuuri ovat kohteita, joiden kautta Venäjä voi pyrkiä lisäämään painostustaan Euroopan ja länsimaiden suuntaan, Raik sanoo. Tähän myös varaudutaan muuallakin kuin Ukrainassa, hän toteaa.

Aiemmin syksyllä tapahtuneiden Nord Stream -kaasuputkien räjähdysten aiheuttajaksi on tutkijoiden keskuudessa yleisesti epäilty Venäjää. Euroopan maat ovat lausuneet vain, että teko oli tahallinen ja sen taustalla näyttäisi olevan valtiollinen toimija.