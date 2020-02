Perustuslakivaliokunta on päättänyt kokouksessaan, että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimista al-Hol-asiassa pyydetään aloittamaan esitutkinta. Valiokunta pyytää valtakunnansyyttäjää aloittamaan esitutkinnan rajatuilta osin.

Asiasta kertoo eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd). Päätös oli yksimielinen. Ojala-Niemelän mukaan esitutkintakynnys täyttyy vain yhdeltä osin.

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt Haaviston virkatoimien lainmukaisuutta al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa joulukuussa.

LUE, MITÄ VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ SANOO TAPAUKSESTA:

Jos asiassa nostettaisiin syyte, edessä voisi olla valtakunnanoikeus. Ojala-Niemelä kuitenkin korostaa, että valiokunnan päätös ei ole kannanotto siihen, tulisiko asia menemään valtakunnanoikeuteen. Ojala-Niemelän mukaan ”epäilyksen siemen jäi” siitä, mikä oli Haaviston motiivi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin.

Ojala-Niemelä pohti eduskunnassa myös rikosnimikkeitä. Hänen mukaansa esitutkinnassa voisi olla kyse virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta.

LUE SEURAAVAKSI:

Ojala-Niemelä kertoi tammikuussa, että perustuslakivaliokunta kuulee asiassa yhdeksää asiantuntijaa, joista kolme on rikosoikeuden, kolme prosessioikeuden ja kolme valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita.

Valiokunta on kuullut myös Haavistoa ja Tuomista, jotka antoivat aiemmin toisistaan eriävät selostukset valiokunnalle.

LUE SEURAAVAKSI:

Arvioinnissa on ollut mukana myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, jota on kuultu valiokunnassa. Myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea on kuultu asiassa.

Asiaan liittyvät käsittelyasiakirjat ovat salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty.

Perustuslain mukaisen muistutuksen Haaviston tapauksesta allekirjoittivat joulukuussa seuraavat kansanedustajat: Mari Rantanen (ps), Veijo Niemi (ps), Jari Ronkainen (ps), Jussi Wihonen (ps), Tom Packalén (ps), Heikki Vestman (kok), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok), Wille Rydman (kok) ja Sari Tanus (kd). Ministerivastuuasia tarkoittaa ministerin virkatoimien lainmukaisuuden tutkimista.

Ministerivastuuasiaprosessi voi kovimmillaan johtaa valtakunnanoikeuteen, mutta edellisissä vastaavissa tapauksissa näin ei ole käynyt. Edelliset vastaavat tapaukset liittyvät Matti Vanhasen (kesk) ja Jyrki Kataisen (kok) toimintaan. Tuolloin kyse oli Vanhasen osalta Nuorisosäätiön avustuksista ja Kataisen osalta professori Pekka Himaselta tilatusta tulevaisuusraportista.

LUE SEURAAVAKSI: