Venäjän asevoimat ovat kärsineet merkittävästi Ukrainan invaasiosta, arvioi kenraali Mark A. Milley.

Joint Chiefs of Staffin eli puolustushaarakomentajien neuvoston johtaja, siis Yhdysvaltain asevoimien ykkösmies, Milley puhui lehdistölle Ukraina-kokouksessa Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa perjantaina.

”Sodan miehistötappioita [kuolleet, loukkaantuneet jne.] on aina vaikeaa arvioida, mutta viime kerralla kun arvioin Venäjän tappioita totesin, että luku oli yli 100 000. Nyt sanoisin, että se on merkittävästi yli 100 000”, Milley muotoili.

Milleyn arvion mukaan Venäjä on 300 000 hengen liikekannallepanossaan saanut kokoon ehkä 200 000–250 000 sotilasta.

”Venäjä on siis korvaamassa tappioitaan, mutta samalla he ovat kärsineet suuresti.”

Milley painotti, että tappiot ovat merkittäviä myös Ukrainan osalta, minkä vuoksi hän uskoo että sodan osapuolet päätyvät ennemmin tai myöhemmin neuvottelupöytään. Milley painotti, että lopputuloksena pitää olla vapaa ja itsenäinen Ukraina, jonka alue on koskematon.

”Sotilaallisesta näkökulmasta kyseessä on erittäin, erittäin vaikea taistelu. Etulinja ulottuu Harkovasta Hersoniin...mikä on merkittävän suuri alue, ja tällä alueella on edelleen paljon venäläisiä joukkoja”, Milley luonnehti sodan tilannetta.

Hänen mukaansa Ukrainan on hyvin vaikeaa sotilaallisin keinoin saada venäläiset karkotettua kuluvan vuoden aikana täydellisesti maan rajojen sisältä.

”Tämä ei tarkoita, etteikö se voisi tapahtua, eikä että se ei tapahdu, mutta se on hyvin, hyvin vaikeaa.”

Milleyn mukaan mahdollista on, että Ukraina kykenee vakiinnuttamaan puolustuksensa etulinjassa. Hän pitää myös mahdollisena, että ukrainalaiset kykenevät laajalla operatiivisen tason hyökkäyksellä vapauttamaan merkittäviä osia Venäjän nyt miehittämistä alueista.

”Mutta uskon, että lopulta tämäkin sota päättyy jonkinlaisessa neuvottelupöydässä. Neuvottelujen aikataulu riippuu molempien maiden johtajista. Presidentti Putin voisi lopettaa sodan tänään.”

LUE MYÖS: