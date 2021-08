Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kehottaa hallitusta varautumaan myös suureen määrään turvapaikanhakijoita.

Tilanne Afganistanissa on heikentynyt nopeasti viime aikoina ääriliike Talebanin valtaannousun myötä. Eilen torstaina Taleban julisti Afganistanin islamilaiseksi emiraatiksi.

Levottoman tilanteen vuoksi monet maat, Suomi mukaan lukien, ovat evakuoineet lähetystönsä ja oman maansa kansalaisia maasta.

”Suomen ja ulkoministeriön toiminta on ollut ripeää ja Suomea auttaneille oleskeluluvan myöntäminen on vastuun kantamista. Tarkkojen lukumäärien lukitseminen sen osalta, kuinka montaa ihmistä autetaan, on tässä kohtaa kuitenkin vaikeaa. Olemme velkaa meitä auttaneille”, Könttä sanoo tiedotteessa.

Levottoman tilanteen on pelätty aiheuttavan samanlaisen siirtolaisaallon Eurooppaan kuin vuonna 2015 Syyrian tilanteen seurauksena.

”Suomella ei ole varaa ottaa vastaan yhtä paljon turvapaikanhakijoita, kuin vuonna 2015. Meidän on autettava ihmisiä lähellä kriisipesäkkeitä ja panostettava kansainvälisesti oikeudenmukaiseen järjestelmään”, Könttä sanoo.

Könttä painottaa, että Suomella on oltava valmiina omat suunnitelmat, jotta tehtyjä virheitä ei toisteta.

”Vara ei venettä kaada. EU voi tälläkin kertaa epäonnistua, mikäli turvapaikanhakijoiden määrä nousee satoihin tuhansiin. Valitettava tosiasia on, että EU:n jäsenvaltiot ovat kovien kriisien keskellä kääntyneet sisäänpäin ja yhteinen solidaarisuus on jäänyt liian usein korulauseiksi”, Könttä katsoo.

YK:n alainen kiintiöpakolaisjärjestelmä on Köntän mukaan järkevin malli, johon Suomenkin tulee nojata.

”On niin Suomen ja suomalaisten, kuin apua tarvitsevienkin etu, että mahdollinen laajamittainen pakolaisuus on hallittua ja oikeudenmukaisesti järjestettyä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n leirien ja järjestelmän tukeminen on Suomen etu.”

