Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Venäjää ja presidentti Vladimir Putinia poikkeuksellisen suorin sanoin ydinaseen käyttämisestä.

”Kansainvälisen yhteisön pitäisi yhdessä vastustaa ydinaseiden käyttöä ja niiden käytöllä uhkailua. Ydinaseita ei voida käyttää, eikä ydinsotaa voida käydä Euroopassa tai Aasiassa”, Xi sanoi perjantaina tapaamisessaan Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa.

Lausunnosta uutisoi ensimmäinen kiinalainen uutistoimisto Xinhua ja sitä ovat siteeranneet kaikki kansainväliset uutistoimistot.

Xin kantaa pidetään poikkeuksellisen jyrkkänä, sillä hän on aikaisemmin kutsunut Putinia parhaaksi ystäväkseen.

Xi ja Scholz totesivat lisäksi yhteisessä lausunnossaan, että ydinaseiden käyttäminen olisi ”vastuutonta ja äärimmäisen vaarallista”.

”Ydinaseiden käyttö ylittäisi vaarallisen rajan”, lausunnossa todetaan.

Brittläisen kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen Chatham Housen Kiina-tutkija Yu Jie ei yllättynyt Xin lausunnosta.

”Se on sopusoinnussa Kiinan pitkän aikavälin ydinase- ja aseriisuntapolitiikan kanssa. Jos on yksi asia, joka saa Xin muuttamaan kantaansa Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, se olisi ydinaseiden uhka”, hän kommentoi Financial Timesille.