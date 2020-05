Työmaa Helsingissä. Hallituksen höllennys on ajankohtainen erityisesti rakennusalalla. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus höllensi koronarajoituksia ja salli jälleen 14. toukokuuta alkaen virolaisten työntekijöiden matkustamisen Viron ja Suomen välillä. Suomeen saapuneiden työntekijöiden pitää kuitenkin noudattaa hallituksen linjauksen mukaan ”omaehtoista karanteenia” 14 päivän ajan. Omaehtoisen karanteenin aikana on lähtökohtaisesti hyväksyttävää liikkua vain kodin ja työpaikan välillä.

”Kaikkia tarpeettomia sosiaalisia kontakteja vältetään mahdollisimman paljon, mutta töissä voi käydä”, rakennusalan yritysten edunvalvojan Rakennusteollisuus RT ry:n asiamies Paavo Mattila kertoi.

Hän arvioi, että myös pakolliset vierailut kaupassa ja apteekissa ovat sallittuja menoja omaehtoisen karanteenin aikana.

On mahdollista, että omaehtoinen karanteeni on pian ajankohtainen hyvin usean virolaisen työntekijän kohdalla, koska näiden ei ole ollut mahdollista tehdä pitkään aikaan edestakaista matkaa Suomesta Viroon koronarajoitusten takia.

”Viesti on ollut, että kotiin on kova kaipuu ja sinne lähdetään, kun nyt takaisinkin pääsee. Käsitykseni on, että ensi viikolla lähtee tuhansia virolaisia käymään kotona ja tulee sitten takaisin.”

Mattilan mukaan työnantajan on oltava tarkkana sitä, että työntekijät noudattavat omaehtoista karanteenia,

”.Olemme laatimassa ohjeistusta. Tämä on ilman muuta työnantajan vastuulla.”

Hänen mukaan alalla on syytä suhtautua tiukasti asiaan,

”Vaikka yhteiskuntaa avataan, ei saa tulla minkäänlaista ylimääräistä riskiä rakennustyömaille. Teemme todella tarkan ohjeistuksen, jotta tämä pysyy hyppysissä. Keksimme myös puuttumisen keinot.”

Mattilan mukaan sanktiot eivät olisi ensimmäinen vaihtoehto niissä tilanteissa, joissa yrityksessä todettaisiin, ettei työntekijä noudattaisi häneen kohdistuvaa omaehtoista karanteenia.

”Lähtökohta noissa on, että niitä noudatetaan. Tuskin ensimmäisenä alettaisiin sakottaa. Kuitenkin asiaan puututtaisiin vahvasti.”

Mattilan mukaan Suomeen saapuville työntekijöille pitää heti tiedottaa selkeästi tilanteesta.

”Pitää olla heti tiedossa, mikä on sallittua ja mikä ei. On tärkeintä, ettei silloin ole mitään epäselvyyttä”.