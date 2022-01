Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aikoo tukea Paperiliiton ja Sähköliiton työehtosopimuskamppailua UPM:n tehtailla toteuttamalla saarron Suomen satamissa. Saarron aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia, sellua ja kartonkia, liitto tiedottaa.

Saarto alkaa aamukuudelta maanantaina 24.1.

AKT:n mukaan UPM:n kieltäytyminen konsernikohtaisesta työehtosopimusneuvottelusta on enemmän ideologinen kuin työmarkkinoiden toimivuutta tukeva ratkaisu. ”Sen päämääränä on ammattiliittojen syrjäyttäminen sopimustoiminnasta ja siirtyminen työnantajien saneluun”, tiedotteessa tulkitaan.

”Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeaa, samalla kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi”, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kommentoi.

UPM paheksuu neuvotteluihin puuttumista

UPM vastasi pian AKT:n saartoilmoitukseen.

”AKT:n toimenpiteet eivät edistä työmarkkinoiden toimivuutta. AKT ei ole edes osapuoli neuvotteluissa, joita pyrimme käynnistämään Paperiliiton kanssa”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

”Toivomme, että pääsisimme Paperiliiton kanssa pian neuvotteluihin esittämään puolin ja toisin tavoitteita sekä sopimaan ratkaisuista, joihin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Paperiliiton jäsenillä on toki oikeus olla lakossa, mutta nyt lakko vain lykkää neuvottelujen aloittamista, eivätkä AKT:n saartotoimet paranna tilannetta”, Hollmén jatkaa.

UPM pyrkii edelleen neuvotteluihin Paperiliiton kanssa saadakseen aikaan liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset niille liiketoiminnoillensa, joilla ei ole vielä sopimusta 1.1.2022 jälkeiselle ajalle. Yhtiö korostaa, että liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat olennainen asia, sillä UPM:n ja Paperiliiton liiketoiminnat ovat keskenään hyvin erilaisia.

UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon tai saarron taloudellisista vaikutuksista.

AKT on viime aikoina tukenut ammattiliittojen työmarkkinavääntöjä muun muassa saarron, tukilakon ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keinoin.

