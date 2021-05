Hallitus aikoo päättää keskiviikkona ravintolarajoitusten lieventämisestä, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Ylen A-studiossa.

Kiuru totesi maanantai-iltana, että päätökset ovat ”hyvin viime suoralla” ja valmistelussa ”ollaan nyt viimeisellä mutkalla”. Kiurun mukaan tiistaina selviää, mitä valtioneuvostolle keskiviikkona esitetään. Lähtökohdaksi on Kiurun mukaan otettu se, että myös ravintolarajoituksia aletaan pikku hiljaa löysätä, mutta maltillisesti ja turvallisesti niin, että painopiste on perustason alueissa.

”Pyrimme keskiviikkona saamaan valtioneuvostosta tämän kokonaisuuden läpi”, Kiuru sanoi A-studiossa.

”Lähtökohtana on se, että se, mitä päätetään, astuu tällä viikolla voimaan.”

Kurun mukaan liikaa ei saa höllätä, mutta samalla on varmistettava, että rajoitetaan vain se, mikä on välttämätöntä. Kiurun mukaan nyt katsotaan huolella, millaisia ravintolarajoituksia voidaan räätälöidä alueille epidemian pahenemista varten.

Lievennyksiä jo helatorstaina?

Kiuru ei mennyt vielä tulevien lievennysten yksityiskohtiin. Ravintolarajoitusten lievennyksiä odotettiin hallitukselta jo viime viikolla. Mediatietojen mukaan esillä on ollut useita malleja. Anniskeluaika saattaisi esimerkiksi pidentyä tunnilla anniskeluun keskittyvissä ravintoloissa ja kahdella ruokapaikoissa leviämisvaiheen alueilla mahdollisesti jo helatorstaista alkaen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi aiemmin, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen kello 21:tä tulisi olla erityisen korkean kynnyksen takana.

Tällä hetkellä tiukimmat rajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa, missä päätoimisesti anniskeluun keskittyvien ravintoloiden pitää lopettaa anniskelu kello 17 ja sulkea ovensa kello 18. Muut ravintolat saavat olla avoinna kello 19 asti.

Myös asiakaspaikkoja on rajoitettu. Tiukimpien rajoitusten mukaan alkoholin anniskeluun keskittyvissä ravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista sisätiloissa, muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Ravintoloitsijat turhautuneita, MaRa pöyristyi

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara raivostui hallitukselle viime viikolla, kun edellä mainitut tiukat rajoitukset pidettiin voimassa, vaikka koronatilanne on parantunut. Järjestö huomautti, että alkuvuodesta voimassa olivat lievemmät rajoitukset, vaikka esimerkiksi HUS-alueella ilmaantuvuusluku oli suurempi kuin tällä hetkellä.

Yrittäjät ovat turhautuneita tilanteeseen. Esimerkiksi Ravintolakolmion johtaja Joonas Keskinen odotti hallitukselta lievennyspäätöksiä jo viime torstaina.

”Meillä oli aiemmin ymmärrys, että viime torstain päätöksillä anniskeluaikaa olisi pidennetty kymmeneen”, Keskinen totesi eilen.

”En ymmärrä, miten anniskelu terassilla muuttuu kello 17:n jälkeen koronatartuntojen kannalta vaaralliseksi. Nyt me ohjaamme asiakkaat ostamaan pussikaljaa ja menemään puistoon.”