”Venäjän tavoite on selvä: massapaniikki, siviiliuhrit ja infrastruktuurin rikkominen. Ukraina taistelee kunniakkaasti.” Näin viestitti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiyn neuvonantaja Mykhailo Podolyak tiistaina brittilehti The Guardianin mukaan.

Podolyak sanoo, että Venäjä pommittaa nyt avoimesti siviilikohteita ja kaupunkien keskusta-alueita sekä asuinalueita levittääkseen paniikkia ukrainalaisten keskuudessa.

”Naamio on riisuttu. Venäjä pommittaa aktiivisesti kaupunkikeskustoja ja lähettää suoraa ohjus- sekä tykistötulta asuinalueille ja hallintokeskuksiin”, hän jatkaa.

Venäjä on propagandassaan kuvannut hyökkäystään Ukrainaan ”erikoisoperaatioksi”, jonka tavoitteena ei ole miehitys vaan Ukrainan sotilaallisen kyvyn lamauttaminen. Se väitti alkuun iskevänsä vain sotilaskohteisiin.

Tiistaiaamuna on uutisoitu, että yli 70 ukrainalaissotilasta kuoli Venäjän tykistön iskussa Ukrainan sotilastukikohtaan Okhtyrkassa Harkovan ja Kiovan välillä. Itäisessä Harkovassa Venäjä on iskenyt ohjuksiin suoraan kaupungin, joka on Ukrainan toiseksi suurin, keskustaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kutsuu Venäjän iskua Harkovaan barbaariseksi ja vaatii länsimailta ja muilta Ukrainan tukijoilta lisäpakotteita Venäjää vastaan.

”Putin ei pysty murtamaan Ukrainaa. Raivoissaan hän ryhtyy uusiin sotarikoksiin ja murhaa viattomia siviilejä”, Kuleba sanoo BBC:n mukaan.

Samaan aikaan Venäjän kymmeniä kilometrejä pitkä sotilaskolonna lähestyy pääkaupunki Kiovaa, jonne Venäjä haluaisi pystyttää oman nukkehallintonsa. Myös eteläinen Mariupolin kaupunki on jatkuvan tykistötulen kohteena.

Ison-Britannian varapääministeri Dominic Raab varoitti tiistaina Vladimir Putinia, että Venäjän presidentti ja venäläiskomentajat tullaan pistämään vastuuseen sotarikoksista Ukrainassa.

LUE MYÖS: