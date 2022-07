Italian pääministeri Mario Draghi eroaa tehtävästään. Italian pääministerin kanslia Palazzo Chigi tiedotti asiasta heti sitten hallituksen kokouksen jälkeen.

”Senaatin äänestys tänään oli erittäin tärkeä. Valtaosa siitä kansallisesta yhtenäisyydestä, joka on tukenut tätä hallitusta sen perustamisesta lähtien, on nyt poissa. Hallituksen toiminnan taustalla oleva luottamussopimus on kaatunut”, Draghi sanoo omassa lausunnossaan.

Hän viittaa Italian parlamentin ylähuoneessa senaatissa aikaisemmin torstaina käytyyn äänestykseen energian hintojen nousuun liittyvästä tukipaketista. Senaatin enemmistö hyväksyi paketin, mutta Draghin hallituksessa istuva populistinen Viiden tähden liike ei äänestänyt.

”Totesin parlamentissa pitämässäni virkaanastujaispuheessa, että tämä hallitus etenee vain, jos sillä on selkeä mahdollisuus toteuttaa hallitusohjelmaansa. Näitä mahdollisuuksia ei enää ole”, Draghi sanoi torstaina.

Draghi lykkäsi eroilmoitusta markkinoiden sulkeutumisen yli

Italian korkoja seurattiin torstaina tarkkaan valtionlainamarkkinoilla. Seuratuin 10-vuotinen korko nousi suhteellisen maltillisesti 3,32 prosenttiin, mutta korkoero Saksan vastaavaan leveni ylimmilleen kuukauteen. Korkoero on siis nyt samalla tasolla kuin ennen Euroopan keskuspankin EKP:n hätäkokousta.

Kauppalehden tietojen mukaan Draghi lykkäsi eroilmoitustaan markkinoiden sulkeutumisen yli sijoittajien paniikin välttämiseksi. Perjantainaamuna odotettavissa on voimakkaita liikkeitä ainakin korkomarkkinoilla.

Myös Euroopan komissiossa reagoitiin heti Italian käänteisiin. Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoo lyhyessä lausunnossaan olevansa huolissaan tilanteesta.

”Tällaisena sodan, korkean inflaation, energiariskien ja geopoliittisten jännitteiden aikana vakaus on tärkeä arvo sinänsä. Mielestäni juuri tällä hetkellä tarvitsemme vakautta ja koheesiota, emme epävakautta. Henkilökohtaisesti olen myös hämmästynyt siitä, mitä Italiassa tapahtuu”, Gentiloni, joka on entinen Italian pääministeri, kommentoi.

Komissio leikkasi torstaina ennusteitaan Italian talouskasvusta. Se odottaa nyt bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna2,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia. Aikaisempi ennuste kuluvalle vuodelle oli 2,9 prosenttia ja ensi vuodelle 1,9 prosenttia.

Kolme vaihtoehtoa

Draghin eron jälkeen vastuu siirtyy nyt presidentti Sergio Mattarellalle, jolla on teoriassa kolme vaihtoehtoa.

Italian presidentti saattaa pyytää Mario Draghia muodostamaan uuden hallituksen ilman Viiden tähden liikettä. Draghi on kuitenkin jo aikaisemmin ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä toisen hallituksen pääministeriksi.

Todennäköisimmin Mattarella pyrkii löytämään uuden virkamiespääministerin johtamaan samaa hallituskoalitiota. Erityisesti Draghin valtiovarainministerin Daniele Francon nimi nousi torstain huhuissa esille, myös taloustieteilijä Carlo Cottarellia pidetään vahvana ehdokkaana.

Kolmas ja epätodennäköisin vaihtoehto ovat uudet vaalit. Mattarella pyrkii kuitenkin välttämään tätä vaihtoehtoa mahdollisimman pitkään, sillä Italian hallituksen on saatava lähikuukausina ensi vuoden budjettiesitys valmiiksi.

Uusissa vaaleissa panoksena ovat Italian elvytyspakettivarat. Mielipidemittausten mukaan uusissa vaaleissa valtaan nousisi Italian eurokriittinen äärioikeisto, jonka pelätään vaalivoiton jälkeen peruuttavan Euroopan komission elvytysrahojen ehdoksi laittamat talousuudistukset.

