Tuore perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) otti oppositiopuolue kokoomuksen kanssa yhteen eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Kokoomus kuumotti hallitusta Kela-korvausten leikkaamisesta. Kokoomuksen mielestä Kela-korvauksia pitäisi nyt nostaa, koska korona on pahentanut hoitovelkaa.

”Saamamme tiedon mukaan hallitus on leikkaamassa yksityisen hoidon ja tutkimuksen Kela-korvauksista 64 miljoonaa euroa. Tämä määrärahaleikkaus on leikkaus sairailta ihmisiltä. Yksityisistä lääkärikäynneistä Kela-korvauksia sai vuonna 2019 yli 1,5 miljoonaa henkilöä. Eivät kuulkaa ihmiset hakeudu yksityiselle lääkärille huvikseen vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että julkiselta sektorilta ei palveluja saa”, kansanedustaja Paula Risikko (kok) huomautti ja kysyi, miksi hallitus haluaa heikentää Kela-korvauksia.

Hallitus on kaavaillut Kela-korvausten leikkaamista vuodesta 2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

Risikko huomautti, että eduskuntapuolueet sopivat yhdessä yksimielisesti marraskuussa, että Kela-korvauksista ei leikata. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) mukaan työryhmässä ei kuitenkaan otettu kantaa jo aiemmin päätettyyn rahoitussiirtoon. Hänen mukaansa kyse ei ole leikkauksesta: Sarkkisen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta ei olla vähentämässä, vaan kohdentamassa uudestaan samalla, kun vahvistetaan hyvinvointialueiden rahoituspohjaa.

”Hallitus on vuonna 2020 kehysriihessä linjannut, että rahoitusta siirretään yksityisen hoidon Kela-korvauksista vanhustenhoitoon. Tämä rahoituksen siirto oli myös parlamentaarisen ryhmän tiedossa, kun tätä työtä syksyllä tähän monikanavarahoitukseen liittyen tehtiin”, Sarkkinen vastasi.

Aiemmin pääministeripuolue sdp ja hallituspuolue keskusta ovat olleet julkisuudessa erimielisiä yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksista.

Lindén sivalsi kokoomusta

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Lindén käytti vastauspuheenvuorot kyselytunnilla.

”Kaiken kaikkiaan kysymys on yksityisen hoidon korvauksissa 150 miljoonasta eurosta. Se oli noin 350 miljoonaa vielä kymmenen vuotta sitten, mutta Suomen sosiaaliturvan suurimpia leikkauksia tehtiin edellisen hallituskauden aikana, jolloin esimerkiksi hammashuollon Kela-korvaukset pienenivät 70 prosentilla”, hän näpäytti viitaten Juha Sipilän (kesk) hallitukseen, jossa myös kokoomus oli mukana.

Ministerin mukaan jäljellä jäävästä potista 50 miljoonaa menee yksityislääkäreille, 48 miljoonaa hammashuoltoon ja 40 miljoonaa laboratorioille, fysioterapiaan ja kuvantamiseen. Lindénin mukaan jäljellä olevat rahat voidaan tällä hetkellä käyttää tehokkaammin.

”Esimerkiksi seuraavalla tavalla: se 50 miljoonaa euroa, jolla nyt rahoitamme keskimäärin 100 euron hintaisesta yksityislääkärikäynnistä noin 12 euron suuruista korvausta, voidaan käyttää esimerkiksi yksityistä palvelua hyödyntäen niin, että me saamme markkinoilta ostettua 70 euron yksikköhintaisia lääkärikäyntejä, joissa asiakasmaksun hinta on kaksikymppiä, ja sillä viidelläkympillä me saamme miljoona käyntiä lisää", hän kuvasi.

Lindén huomauttaa, että korvaustaso on tällä hetkellä noin yksi kymmenesosa siitä yksityislääkärikäynnin hinnasta. Hammaslääkärikäynnin keskiarvo on noin 200 euroa, ja korvauksen suuruus on tällä hetkellä 15 euroa, hän sanoi ja viittasi kokoomukseen.

”Se oli parhaimmillaan jo 60 euron tasoa ennen niitä aikanaan tehtyjä leikkauksia, joita kysyjän puolue oli silloin tekemässä. Nyt kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä ei ole tällä hetkellä erityisen tehokas järjestelmä, koska pelkästään se byrokratia näiden pienen pienten korvauksien maksamiseen, vaikkapa esimerkiksi laboratoriokäynneissä, on tällä hetkellä sellainen, että se syö 10 prosenttia koko tämän järjestelmän kustannuksista.”

Näin kokoomus puolustautui

Kokoomus puolustautui Lindénin sivalluksia vastaan ja huomautti, että viime kaudella leikkaukset tehtiin tuolloisen sote-uudistuksen takia. Se kaatui Sipilän hallituksen loppumetreillä.

”Ministeri Lindénille sen verran, että viime kaudella tosiaan Kela-korvauksia leikattiin sen takia, että oltiin siirtymässä monituottajamalliin, jossa kuka tahansa julkisen perusterveydenhuollon käyttäjä olisi voinut käyttää myös yksityistä toimijaa”, kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen huomautti.

”Ministeri Lindénille: On todella harmittavaa, että te pitkän linjan sosiaali -ja terveydenhuollon ihmisenä jätätte kertomatta, mitä viime kaudella tapahtui. Se oli valinnanvapaus, jonka piti tulla tilalle, jonka te halusitte romuttaa, ja niinhän te teittekin, mutta kyllä se joskus vielä tulee", kokoomuksen Risikko sanoi.

