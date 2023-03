”Seuraavan hallituksen on luotava luopumistuki ja kiellettävä turkistarhaus siirtymäajalla”, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi hallituksen tuoretta linjausta.

Turkistarhaus. ”Seuraavan hallituksen on luotava luopumistuki ja kiellettävä turkistarhaus siirtymäajalla”, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi hallituksen tuoretta linjausta.

Turkistarhaus. ”Seuraavan hallituksen on luotava luopumistuki ja kiellettävä turkistarhaus siirtymäajalla”, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi hallituksen tuoretta linjausta.

Hallitus on linjannut maatalouden investointituista, joita ei enää myönnetä turkistuotantoon. Muutoin tukien ehdot ja kohteet säilyvät pääosin edeltävää ohjelmakautta vastaavina.

Eläinten hyvinvointikeskus, eläinoikeusjärjestö Animalia ja eläinsuojeluasiamies olivat kritisoineet turkistarhatalouden investointien sisällyttämistä asetukseen. Animalia iloitseekin nyt Twitterissä, että ”ala on poistettu investointitukien piiristä”.

”Torjuntavoitto: turkisalalle ei myönnetä investointitukia!” Animalia tviittaa.

”Seuraava askel: turkistarhauskielto.”

Hallituspuolue vihreissä ollaan tyytyväisiä hallituksen viime torstaina sinetöimään linjaukseen.

”Turkistarhaus on menneisyyden ala. Päätimme viime viikolla hallituksessa maatilojen investointituista. Toisin kuin tähän asti, tukea ei voi myöntää enää turkistuotantoon. Seuraavan hallituksen on luotava luopumistuki ja kiellettävä turkistarhaus siirtymäajalla”, vaatii ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo Twitterissä.

”Turkistuotannolle ei tule enää uusia investointitukia, toisin kuin maa- ja metsätalousministeriö esitti. Varmistimme tämän hallituksessa. Maataloustuet ei kuulu kannattamattomalle ja julmalle turkistuotannolle. Seuraavalla kaudella ala tule kokonaan lopettaa”, tviittaa vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko.

”Hieno askel kohti turkistarhauksen lopettamista”, katsoo myös kansanedustaja Mari Holopainen (vihr).

Tällaisia muutoksia tehtiin

Maatalouden investointituet rahoitetaan pääosin CAP-suunnitelman toimeenpanoon osoitettavista varoista, joista arvioidaan käytettävän noin 475 miljoonaa euroa suunnitelmakauden aikana. Tuesta 43 prosenttia on EU:n maaseuturahaston rahoitusta ja kansallista rahoitusta 57 prosenttia. Kokonaan kansallisesti rahoitettavat avustukset myönnettäisiin maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Kansallisesti rahoitetaan myös osana maatalouden huoltovarmuuspakettia investointiavustuksia vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuutta edistäviin hankkeisiin, joihin osoitettu rahoitus on yhteensä 28 miljoonaa euroa. Korkotukilainan myöntämisvaltuuden määräksi on arvioitu 250 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2023—2027.

Suurin osa käytettävissä olevista varoista suunnattaisiin yhä kotieläintalouden ja kasvintuotannon tuotantorakennusten rakentamisinvestointeihin. Tukimuotoina olisivat avustus, korkotukilainan korkotuki ja valtiontakaus taikka näiden yhdistelmä.

Uuden rahoituskauden tavoitteiden, uusien EU-säädösten ja toimintaympäristön muutosten takia joihinkin tukikohteisiin ja tuen enimmäismääriin tehtiin muutoksia.

”Jatkossa uusien lypsykarjapihatoiden investointituen ehtona on, että eläimillä on käytössään jaloittelutarha tai laidun. Emakkosikaloiden uudisrakennus- ja laajennusinvestointien tukeminen edellyttää vapaaporsituksen käyttöönottoa. Peruskorjausten osalta vapaaporsitusta ei tarvitse olla, jos halutaan vaikkapa välikasvattamoa laajentaa. Myös panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointia ja tuotannon bioturvallisuutta edistäviin investointeihin on vahvistettu”, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Maatalouden investointi- ja aloitustuen haku alkaa 3.4.2023 ja ensimmäinen tukijakso päättyy 10.5.2023.

LUE MYÖS: