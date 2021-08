Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nostaa esiin kohutun puheensa muutamien vuosien takaa.

Suurlähettiläspäivillä puhunut Niinistö muisteli turvapaikanhakija-aallon jälkeisen puheen saamaa vastaanottoa. Tuolloin Niinistö nosti esiin ”keskeisen kysymyksen” kansainvälisiä sopimuksista, EU-direktiiveistä ja kansallisia lakeista, joiden taustalla on kaikkien hädässä olevien auttaminen.

”Käytännössä se toteutuu niin, että jokainen, joka osaa sanoa sanan ’asylum’, turvapaikka, pääsee sisään Eurooppaan ja Suomeen, sana tuottaa tavallaan subjektiivisen oikeuden ylittää raja. Vailla mitään oikeaa perustettakin saa täyden, vuosiakin kestävän tutkinnan, ja pystyy sen jälkeen välttämään pakkotoimia, elleivät turvapaikan edellytykset täytykään, ja siis jäämään sinne, minne väärin perustein tuli”, Niinistö totesi puheessaan, joka keräsi sekä kovaa kritiikkiä että kiitosta.

Tasavallan presidentti katsoi, että juuri tuolloin ei kyetty täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Niinistö tarkensi halunneensa todeta sopimusten noudattamisen käyneen EU:n jäsenmaille vaikeaksi.

Muuttoliike haastaa EU:n periaatteet

Tänään Niinistö totesi, että dilemma on taas kerran kääntymässä akuutimmaksi, kun muuttoliikkeen voimistumisesta on selviä merkkejä muualtakin kuin Afganistanista.

”Ihmisoikeuksien ja muuttoliikkeen ristipaineet ovat saaneet minut taas viime aikoina palaamaan vuonna 2016 valtiopäivien avajaisissa pitämääni puheeseen. Moni ei siitä silloin pitänyt, kun viittasin arvomaailmaamme syvästi liittyvään dilemmaan – siihen, soveltuvatko vanhat sopimukset aivan toisiin olosuhteisiin”, Niinistö totesi puheessaan tänään.

”Standardimme ovat korkealla koetuksella. Se ei ole yksittäisten maahanmuuttajien vika. Mutta muuttoliike haastaa EU:n haastamaan omat periaatteensa. Kyetäänkö todella kovan paikan tullen pitämään ihmisoikeussopimuksista kiinni niin kuin me itsellemme uskottelemme? Ja ellei, mitä sitten tapahtuu? Euroopan on jo nähty suojaavan itseään piikkilangoilla ja push back -toimin. Periaatteista on hiljaisen hyväksynnän kautta päädytty tulkinnan tielle.”

”Älyllinen ja asenteellinen ristiriita”

Niinistö huomauttaa, että hiljattain on jouduttu todistamaan myös Valko-Venäjän ”perin kyynistä tapaa käyttää muuttoliikettä Liettuan ja koko Euroopan painostamiseen”.

”Keskustelu Saksan ja Ranskan johdolla on nyt jo nyt käynnistynyt siitä, miten vuoden 2015 kriisiksi yltyneiden kehityskulkujen toistuminen tällä kertaa voitaisiin välttää. Tähän keskusteluun Suomenkin on syytä aktiivisesti osallistua. Tyydyttävä tasapaino periaatteiden ja realiteettien välillä on löydettävä. Täydellistä emme siitä saa”, presidentti Niinistö sanoi puheessaan.

Tiedotustilaisuudessa Niinistö pohti lisäksi, onko tilanne Euroopassa nyt sellainen, että uskottelemme noudattavamme vanhoja sopimuksia, mutta toimimme kaikin tavoin, ettei noudattamistilanne tulisi vastaan. Hän viittasi piikkilankaesteiden ja hiljaisesti hyväksytyn push back -toiminnan lisäksi siihen, että muutamille rajavaltioille myös maksetaan siitä, että ne estävät Eurooppaan saapumisen.

Tällainen ”älyllinen tai asenteellinen ristiriita” on Niinistön mielestä sellainen, josta täytyy osata keskustella ja joka täytyy itselleen tunnustaa.