Nato-maa Norjan puolustusvoimien entinen komentaja, nykyisin alan tutkijana toimiva Sverre Diesen arvioi, että Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittiset kumppanuudet on viety niin pitkälle, että virallinen jäsenyys puolustusliitto Natossa on käynyt lähes tarpeettomaksi.

Diesen esittää arvionsa Norjan maanpuolustusyhdistyksen verkkosivujen artikkelissa, joka liittyy yhdistyksen keskustelutilaisuuteen. Diesenin arviosta kertoi Suomessa ensin Verkkouutiset.

”Ruotsalaisilla ja suomalaisilla on nykyisin niin kattavat puolustusyhteistyösopimukset sekä Naton että suoraan Yhdysvaltain kanssa, että muodollinen jäsenyys Natossa on käynyt lähes tarpeettomaksi. Tämä poistaa monia esteitä syventyvältä puolustusyhteistyöltä Skandinaviassa, erityisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä”, Norjan maanpuolustuksen tutkimuslaitoksen päätutkija Diesen kommentoi.

Diesen katsoo, että Ruotsin ja Suomen niin sanottu liittoutumattomuus on höllentynyt erityisesti vuoden 2014 jälkeen tehdyillä puolustusyhteistyösopimuksilla. Suomi on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana solminut kahden- ja kolmenvälisiä puolustussopimuksia muun muassa Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa, ja viime vuosina Suomen puolustusyhteistyön kärkeen on noussut myös Nato-maa Norja.

Diesen kuvaa pohjoismaista yhteistyötä tärkeäksi, koska alue on selkeä geopoliittinen kokonaisuus. Maiden laaja yhteistyö paitsi vahvistaa suhdetta Yhdysvaltoihin myös vaikuttaa venäläisiin arvioihin hyödyn ja riskin suhteesta mahdollisissa konfliktitilanteissa, Diesen katsoo.

