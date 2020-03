Eduskunta on hyväksynyt ravintoloiden sulkemista koskevan mietinnön ylimääräisessä täysistunnossa lauantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) uskoo, että asetus ravintoloiden sulkemisen käytännön soveltamiseksi voisi tulla voimaan ehkä maanantaina.

”Tasavallan presidentin esittely on maanantaina, silloin voisimme saada asetuksen voimaan. Asetus on vielä työstössä ja annamme sen heti, kun se on mahdollista”, hän sanoi.

Sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat antoivat puheenvuoroissaan tukea ravintoloiden pikaiselle sulkemiselle. Monet toivat kuitenkin esiin huolen yritysten pärjäämisestä.

"Kyllä tämä iskee erittäin kovasti ravintolayrittäjiin ja pienipalkkaisiin työntekijöihin. On tärkeää, että emme jätä nyt yksin yrittäjiä ja työntekijöitä”, sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi.

Hän puuttui kovin sanoin siihen, että Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mukaan useat ravintolat olivat perjantaina auki.

”Erittäin valitettavaa, että on tahoja, jotka eivät ole kuulleet viestiä. Se tuo epäreilua kilpailuetua ja kasvattaa riskiä. Jos tämä toiminta jatkuu, tartuntalain 58 pykälän nojalla aluehallintovirastoilla on mahdollisuus puuttua siellä, missä tartuntatilanne on vakava”, hän kommentoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomautti, että slun vaikutukset ovat rajalliset, koska suuri osa ravintoloista on jo kiinni sekä suositusten kautta, mutta myös siksi, ettei asiakkaita ole.

”Tällaiset kulkuaallot tulevat useina aaltoina, uuden epidemian vaara jää väijymään Suomen ja maailman yllä. Ei välttämättä riitä, jos yritykset pidetään pinnalla pahimman kriisin yli, mikäli asiakasmäärät eivät palaa ennalleen.”

Halla-aho kehotti sekä edustajakollegoitaan että niitä kansalaisia, joilla on taloudellisesti siihen mahdollisuus, hakemaan ruokaa mukaan yrittäjien tukemiseksi.

Hallituksen tarkoituksena on sulkea ravintolat, kahvilat, baarit ja yökerhot asiakkailta koronaviruksen leviämisen estämiseksi mahdollisimman nopeasti. Sulku kestää näillä näkymin toukokuun loppuun asti.