Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravintoloiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Pirkanmaa ja Kymenlaakso siirtyvät perustason rajoituksiin huomisesta alkaen.

Muiden alueiden rajoitukset säilyvät ennallaan. Voit katsoa kaikki Suomen ravintolarajoitukset jutun lopusta.

Esimerkiksi Uudellamaalla ruokaravintolat saavat olla auki kello 21:een saakka ja muut ravintolat kello 19:ään. Anniskelu on lopetettava tuntia ennen sulkemista.

Jo tiistaina hallitus linjasi kevennyksistä sote-ministeriryhmän esityksen pohjalta. Hallitus päätti, että perus- ja kiihtymisvaiheen alueilta poistetaan erillinen ”tanssi- ja karaokekielto”. Lisäksi perustason aukiolo- ja anniskeluaikoja pidennettiin tunnilla, samoin tehtiin leviämistasolla ruokaravintoloiden osalta. Samalla Keski-Pohjanmaa siirrettiin leviämistasolta kiihtymistasolle.

Kevennysten jälkeen perustasolla ravintola-asiakkailla ei myöskään tarvitse olla pöytä- ja istumapaikkaa ulkona. Tällä mahdollistetaan erityisesti yleisötapahtumissa tapahtuvaa ravintolatoimintaa.

Poikkeukset rajoituksista ovat ennallaan, eli ne eivät koske henkilöstöravintoloita tai noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukiolorajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravintoloita.

Ravintoloiden rajoitukset perustason alueilla Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan ja Lapin maakunnissa sekä Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa huomisesta lukien.

Anniskelu on sallittu klo 07-01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-02.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Ravintoloiden rajoitukset kiihtymisvaiheen alueilla Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Anniskelu on sallittu klo 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Pirkanmaa ja Kymenlaakso kuuluvat vielä tänään kiihtymisvaiheen rajoitusalueisiin, mutta siirtyvät huomenna perustason alueisiin.

Ravintoloiden rajoitukset leviämisvaiheen alueilla Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella klo 07-18 ja ravintolat saavat olla auki klo 05-19. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa jatkossa anniskella klo 7-20 ja aukioloaika on klo 05-21. Sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.