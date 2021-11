Turkki ryhtyy valvomaan lentojaan estääkseen Lähi-idästä tulevien siirtolaisten kuljettamista Valko-Venäjälle. Asiasta kertoo EU:n virkamieslähde uutistoimisto Bloombergille. Hänen mukaansa Turkki on sopinut asiasta EU:n kanssa.

Suunnitelman mukaan Turkki tekee useita toimia ja muun muassa keskeyttää yhdensuuntaisten lippujen myynnin Turkista Valko-Venäjän Minskiin. Bloombergin mukaan Turkish Airlines on suostunut rajoittamaan lippujen myyntiä kansalaisille niistä maista, joista on suuntautunut suurin siirtolaisvirta Valko-Venäjälle. Erityisesti Bloomberg mainitsee Irakin, Syyrian ja Jemenin.

Tarkoituksena on katkaista siirtolaisten reitti, ennen kuin he pääsevät Valko-Venäjälle.

Bloombergin mukaan Turkin hallitus on kuitenkin huomauttanut EU:n viranomaisille, että ongelma on vaikea, koska monilla siirtolaisilla on paperit kunnossa, mikä tekee heidän matkustamisensa estämisestä vaikeaa. Samoin haastavaa on myös rangaista lentoyhtiöitä, jotka päästävät heidät lennoille.

Valko-Venäjä on viime päivinä masinoinut sotilaiden saattelemana tuhansia Lähi-idästä ja Afrikasta lentäneitä siirtolaisia Puolan vastaiselle rajalleen. EU:n mukaan kyse on hybridivaikuttamisesta.

EU valmistelee parhaillaan uusia pakotteita Valko-Venäjää vastaan. Harkinnassa on myös pakotteita lentoyhtiöille, jotka ovat kuljettaneet siirtolaisia Valko-Venäjälle.