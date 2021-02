Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Liike Nytin Harry Harkimo ihmettelevät, ovatko kaikki hallituspuolueet vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin talouslinjausten takana.

Andersson sanoi aikaisemmin torstaina Ilta-Sanomien haastattelussa pitävänsä ”päivänselvänä”, että sopeuttamiskeskustelu murtaisi hallitusohjelman lukot ja silloin keskustan kynnyskysymys ei voi estää listaamattomien yritysten osinkoverotuksen nousemista pöydälle.

”Jos keskusta haluaa avata keskustelua sopeutustoimista, niin sen pitää olla varautunut siihen, että silloin nämä veropäätökset ovat pöydällä”, Andersson totesi.

Petteri Orpo huomauttaa, että hallituksella on puoliväliriihessä edessään vaikeita päätöksiä.

”Vasemmistoliitto vaatii jo, että löperö taloudenpito jatkuu koko loppuhallituskauden tai sitten lähdetään veronkiristysten tielle. Sopiiko tämä todella kaikille hallituspuolueille”, hän kysyy Twitterissä.

Harkimo puolestaan katsoo Anderssonin haluavan julkisia investointeja velkarahalla ja yrityksille lisää veroja.

”Tätä mallia yritettiin aikanaan itänaapurissa. Vasemmisto jyrää ja keskusta nielee kaiken pureksimatta. Tällaista politiikkaa meille haluttiin”, hän kommentoi Twitterissä.

Myös pääministeripuolue sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on linjannut listaamattomien yhtiöiden osinkojen nousevan asialistalle, jos sopeutustoimista aletaan puhua. Hallituksessa istuvan keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sen sijaan on vaatinut, että ”yrittäjien ajojahdin on loputtava”. Jatkuva yrittäjien pelottelu verotuksen kiristämisellä on Lohen mukaan ristiriidassa hallitusohjelman kanssa ja ajaa työllistäviä yrittäjiä epävarmuuteen.

