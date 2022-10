Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on jälleen uhannut estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP, jonka mukaan Erdogan varoitti lauantaina, että Turkki ei ratifioi sekä Ruotsin että Suomen Nato-jäsenyyshakemuksia ennen kuin näiden kahden Pohjoismaan lupaukset on pidetty.

Aikaisemmin lauantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili Ylen Ykkösaamussa tilannetta oudoksi.

”Ratkaisu on yhden ihmisen päässä, eli Turkin presidentti Erdoganin. Tapasin hänet New Yorkissa ja hänellä oli kovasti tarvetta toistaa, että itse asiassa Suomi ei ole ongelmallinen vaan Ruotsi. Meidän kannaltamme tilanne on se, että yhdessä kulkeminen on äärettömän tärkeää”, Niinistö kommentoi.

Neuvotteluita käydään Turkin kanssa käydään virkamiestasolla. Niinistön mukaan ”ajallinen ennakointi” on kuitenkin vaikeaa.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ratifioitu 28 Naton jäsenmaassa. Vain Turkin ja Unkarin hyväksyntä puuttuu.