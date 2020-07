Pääministeri Sanna Marin (sd) antaa sekä kiitosta että kritiikkiä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin perjantaina esittelemälle uudelle ehdotukselle EU:n elvytyspaketiksi.

”Joitain oikeita askelia EU:n monivuotisen rahoituskehyksen suhteen, mutta paljon työtä on yhä tehtävä elpymisvälineen osalta. Tarvitsemme pienemmän välineen ja paremman avustusten ja lainojen suhteen”, Marin viestii Twitterissä kansainväliselle yleisölle.

Hallitus on aiemmin ilmoittanut, että komission esittämä elpymispaketti ei sellaisenaan kelpaa Suomelle, sillä esitetyn 750 miljardin euron elpymisrahaston tai -välineen pitäisi olla pienempi ja lainapainotteisempi.

Näiltä osin myöskään Michelin ehdotus ei täytä Suomen vaatimuksia, sillä väline on kooltaan komission esityksen mukainen ja myös avustusten ja lainojen suhde on sama; 500 miljardia euroa jaettaisiin avustuksina ja 250 miljardia lainoina.

Elvytyksen osana on tarkoitus päättää EU:n monivuotisesta budjetista. Michelin ehdotuksessa seitsenvuotinen rahoituskehys on pienempi kuin komission ehdotuksessa, ja tähän Marin on tyytyväinen. Rahoituskehyksen pienentäminen kuului Suomen tavoitteisiin. Komission ehdotti 1100 miljardia euroa, Michel 1074 miljardia euroa.

Vaikka Suomi ei saanut kantojaan läpi suurissa asioissa, kuten paketin koossa ja lainapainotteisuudessa, on Michel huomioinut monivuotisen budjetin lisäksi allokaatiokriteerit, joita Suomi piti esillä. Michel ehdottaa, että noin kolmannes rahoista jaetaan vuoden 2020-21 kumulatiivisen bkt-pudotuksen perusteella, mutta vain vuoden 2023 rahojen osalta. Huomionarvoista on myös se, että Suomi oli saanut jo komission alkuperäisessä ehdotuksessa kantojaan läpi, kun elvytyspaketissa luvattiin lisää rahaa maaseudun kehittämiseen.

