”Venäjän kanssa ei voida palata normaaleihin suhteisiin niin pitkään kun Vladimir Putin on vallassa.”

Tästä virkkeestä ovat täysin samaa mieltä kaikkien Suomen eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat. Väittämä esitetään eduskuntavaaliehdokkaille Uuden Suomen ja Alma Median vaalikoneessa.

Täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämästä on myös kaikkien koneeseen vastanneiden eduskuntavaaliehdokkaiden valtaisa enemmistö, kuten alla oleva kuvaaja osoittaa. Ehdokkaiden vastausten jakautumisesta puolueiden sisällä lisää alempana jutussa.

Juttu jatkuu graafin alla.

Puheenjohtajat perustelevat näkemyksiään vaalikoneessa.

”Venäjä rikkoo niin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta, Euroopan turvallisuuden perusperiaatteita, YK:n peruskirjaa kuin kansainvälistä oikeutta laajemmin. Presidentti Putin sekä Venäjän johto ovat vastuussa hyökkäyssodasta ja heidän on vastattava sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Rankaisemattomuudelle näistä julmista teoista ei voida antaa sijaa”, perustelee pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin (sd) vastaustaan.

”Täysin samaa mieltä” väittämästä on myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka kuitenkin viittaa myös keskusteluyhteyden mahdolliseen palauttamiseen sodan loppuessa.

”On selvää, että Suomi on osa eurooppalaista rintamaa ja pidämme kiinni mm. pakotteista niin kauan, kun Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainaan. Pidemmällä aikavälillä Suomen on tietenkin pyrittävä luomaan keskusteluyhteys uudestaan, sillä Venäjä ei katoa rajan takaa mihinkään. Tälle ei kuitenkaan ole edellytyksiä ennen kuin Venäjä vetäytyy Ukrainasta ja rauha voidaan saavuttaa”, Orpo perustelee.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan ”minkäänlaisen suhteen rakentaminen Vladimir Putinin kanssa näyttää mahdottomalta”.

”Tosin ei ole mitään takeita siitä, että Venäjän seuraava johto olisi sen enempää sitoutunut sellaisiin normeihin kuin me ja muut Länsi-Euroopan maat”, hän varoittaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan ”Vladimir Putinin hallinto on syyllistynyt vakaviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan Ukrainassa, heidät on saatettava vastuuseen kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen eikä tähän hallintoon voida solmia normaaleja suhteita”.

”Sodan tulee päättyä Venäjän vetäytymiseen Ukrainan alueelta. Sodankäynnin lopettaminen on edellytys lännen ja Venäjän suhteiden normalisoitumiselle”, toteaa vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

”Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut perustuvanlaatuisella tavalla sen jälkeen, kun Venäjä päätti hyökätä Ukrainaan. Venäjän sotatoimien lopettaminen, vetäytyminen Ukrainalle kuuluvilta alueilta, sotarikollisten saattaminen oikeuden eteen ja sotakorvaukset ovat vaatimuksia, joista olisi käynnistettävä prosessit, jotta maidemme välisten suhteiden normalisointi voisi edetä”, kirjoittaa vasemmistoliittoa johtava opetusministeri Li Andersson.

Keskustan Annika Saarikko, RKP:n Anna-Maja Henriksson ja Liike nytin Harry Harkimo eivät perustele ”täysin samaa mieltä” -vastauksiaan.

Kristillisdemokraateissa eriävää näkemystä

Kun tarkastellaan eduskuntapuolueiden kaikkien vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden vastausten jakautumista puolueiden sisällä, nousee esiin pari havaintoa. Yksi on se, että suurten puolueiden ehdokkaista kukaan ei ole ”täysin eri mieltä” väittämästä – paitsi perussuomalaisissa, jossa näin vastanneiden osuus on 0,9 prosenttia eli hyvin marginaalinen.

Muista eduskuntaan viime vaaleissa valituista puolueista nousee esiin kristillisdemokraatit, jonka ehdokkaista – 167:stä kyseiseen kysymykseen vastanneesta – 2,4 prosenttia on täysin eri mieltä ja 6 prosenttia eri mieltä väittämästä. Vertailun vuoksi esimerkiksi vasemmistoliiton ehdokkaista 0,5 prosenttia on täysin eri mieltä ja 3,5 prosenttia eri mieltä väittämästä. Puolueen ehdokkaista 199 on vastannut tähän väittämään vaalikoneessa.

Väittämän kanssa erimielisiä ehdokkaita on kaikkinensa erittäin vähän kaikissa eduskuntaan valituissa puolueissa. Kun tarkastelua laajennetaan kaikkiin nykyisiin eduskuntapuolueisiin, nousee aivan Venäjä-mielisen äärilaidan edustajana esiin perussuomalaisista erotetun eduskunnan hylkiön, kansanedustaja Ano Turtiaisen Valta kuuluu kansalle -puolue. Sen ehdokkaista 49 on vastannut vaalikoneen kysymykseen Venäjä-suhteista, ja heistä peräti 53,1 prosenttia on täysin eri mieltä ja 32,7 prosenttia eri mieltä väittämästä. Valtaosa puolueen ehdokkaista olisi siis valmis palauttamaan suhteet Venäjään huolimatta Putinin säälimättömästä hyökkäyssodasta Ukrainaan.