Ukrainassa käytävää sotaa seuraava amerikkalainen ajatushautomo ISW arvioi raportissaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa olla menettämässä Itä-Ukrainan separatistijohtajien tuen, koska Venäjän joukot eivät ole onnistuneet työntämään Ukrainan joukkoja kauemmas Donetskin kaupungista.

ISW kuvailee erityisesti Donetskin kansantasavallan entisen puolustusministerin Igor Girkinin Putiniin kohdistamaa kritiikkiä täysin poikkeukselliseksi ja ennennäkemättömäksi. Girkin on ISW:n mukaan puuttunut erityisesti Putinin perjantaina esittämään arvioon, jonka mukaan sota ”etenee vakaasti kohti tavoitteita” ja katsonut, että vain Venäjän presidentti ja puolustusministeriö voivat olla tätä mieltä.

ISW:n mukaan näin suora arvostelu voi olla merkki siitä, että Putinin ja aiemmin sotaa kannattaneiden Donetskin nukkehallinnon johtajien välit rakoilevat.

Ajatuspaja nostaa esiin myös brittilehti The Timesin aikaisemmin tällä viikolla uutisoiman tiedon, jonka mukaan Yhdysvallat ei enää neuvo Ukrainaa välttämään iskuja venäläisiin sotilaskohteisiin. Lehden tietojen mukaan Pentagon on antanut Ukrainalle luvan lennokki-iskuihin Venäjällä.

The Times korostaa, että Pentagon on aikaisemmin pelännyt Venäjän kostavan tällaiset hyökkäykset ydinasein. Lehden tietojen mukaan kanta on nyt muuttunut, eikä Yhdysvallat ole tällä hetkellä huolissaan sodan dramaattisesta kärjistymisestä.