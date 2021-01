New Yorkissa järjestettiin lauantaina rauhanomainen mielenosoitus, jossa vaadittiin Donald Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen luopumista virasta.

Virkasyytteen perustana ovat harhaanjohtavat väitteet, joita istuva presidentti Donald Trump on marraskuun vaalihäviönsä jälkeen kiivaasti levittänyt, sekä Washingtonin kongressitalon keskiviikkoiset tapahtumat, joissa Trumpin koettiin yllyttävän väkivaltaa.

Lauantaina ainakin 180 Yhdysvaltain kongressin jäsentä ilmoitti tukevansa virkasyytettä, joka on tarkoitus viedä edustajainhuoneen käsittelyyn maanantaina, kertoo The Guardian.

Virkasyytettä laatimassa ollut kalifornialainen kongressin edustaja, Ted Lieu, on kertaalleen vedonnut, että Trumpin on lähdettävä omaa tahtoaan tai vaihtoehtoisesti valmistauduttava olemaan ensimmäinen presidentti Yhdysvaltain historiassa, joka on ajautunut virkasyytemenettelyyn kahdesti.

Trumpia vastaan aikaisemmin nostettua virkasyytettä käsiteltiin joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020 asti.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ei vielä ole vahvistanut, että virkasyytemenettelyn käynnistämisestä äänestettäisiin. Financial Timesin mukaan hän on kuitenkin ilmaissut tukensa hankkeen edistämiselle, mikäli Trump ei eroa omasta tahdostaan.

Demokraattienemmistöllä edustajainhuone todennäköisesti äänestäisi virkasyytemenettelyn puolesta, jonka jälkeen syyte etenisi senaattiin. Senaatin on kuitenkin tiedettävästi tarkoitus kokoontua tärkeimpien asioiden äärelle vasta 19. tammikuuta, päivää ennen Joe Bidenin virkaanastujaisia. Syytteen käsittely lankeaisi siis Bidenin kauden demokraattivaltaiselle senaatille.

Republikaanien keskuudessa virkasyytteeseen suhtaudutaan odotetusti maltillisemmin. Useampi puolueen edustaja on kuitenkin myös ilmaissut tukensa.

”Haluan hänen eroavan. Haluan hänet ulos. Hän on tehnyt tarpeeksi tuhoa”, linjasi Alaskan republikaanisenaattori Lisa Murkowski perjantaina.

Myös republikaanipuolueeseen kuuluva Pennsylvanian senaattori Pat Toomey totesi lauantaina Fox Newsille presidentin ”syyllistyneen virkasyytteen arvoisiin rikkomuksiin”. Nebraskan senaattori Ben Sasse sen sijaan kertoi, että aikoi ”ehdottomasti harkita” demokraattien laatimaa virkasyytettä.

