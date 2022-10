Kansanedustaja, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toivoo, että Suomeen saadaan ensimmäinen pienydinvoimala jo tällä vuosikymmenellä.

Hän kommentoi tiedotteessaan energiayhtiö Fortumin ilmoitusta, että yhtiö alkaa tutkia edellytyksiä uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi Suomessa ja Ruotsissa. Kaksivuotinen selvitys kattaa yhtiön mukaan sekä pienydinvoimaloiden että perinteisten suurten reaktorien kaupalliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset vaatimukset.

Sarjatuotetun pienydinvoiman puolesta pitkään puhunut Harjanne tervehtii uutista ilolla. Hän ”toivoo vauhtia lainsäädännön kehittämiseen, jotta lupaava teknologia saadaan avuksi ja osaksi kestävää energiapalettia”.

”Päästötöntä sähköä ja lämpöä tarvitaan tulevaisuudessa paljon lisää. Sarjatuotettu pienydinvoima on erittäin lupaava keino vastata kasvavaan puhtaan energian tarpeeseen, ja on hienoa kuulla, että alan yrityskentästä löytyy haluja panostaa siihen”, Harjanne kommentoi tiedotteessa.

Muun muassa teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä ilmastotavoitteet edellyttävät päästöttömän energian riittävää tuotantoa, Harjanne muistuttaa. Hän on ennakoinut muun muassa Uuden Suomen laajassa haastattelussa, että Suomi tarvitsee runsaasti ydinvoimaa kattaakseen yhteiskunnan sähköistymisen vaatiman energiantarpeen.

Harjanteen mukaan ”kyky tuottaa energiaa tasaisesti sekä globaali skaalautuvuus tekevät ydinvoimasta lupaavan teknologian osana kestävää energiataloutta vinhasti nousevan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalla”.

”Sarjatuotanto avittaa taloudellisuudessa ja pienempien reaktorien turvallisuus on teknisesti yksinkertaisempaa toteuttaa”, hän uskoo.

”Muna-kana-haaste”

Harjanteen mukaan pienydinvoima on kärsinyt ”muna-kana-haasteesta”.

”Yrityksiä on huolettanut epävarmuus politiikasta, ja poliitikkoja jarruttanut kaupallisten hankkeiden puute. Ajatus on sitten ollut, että pienydinvoima on jokin tulevien vuosikymmenten asia. Aikataulu on kuitenkin pitkälti omasta tekemisestä kiinni. Itse näen aivan mahdollisena ja perusteltuna tavoitteena, että ensimmäinen modulaarinen reaktori käynnistyisi täällä jo tällä vuosikymmenellä”, Harjanne toteaa.

”Lainsäädäntötyö ottaa aikansa, mutta sitä on hyvät perusteet vauhdittaa. Myös vihreiden poliittinen tavoiteohjelma linjaa tarpeesta kehittää lainsäädäntöä pienreaktorit huomioiden. Samalla on hyvä, että etsitään reittejä edetä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.”

”Järki palaa pätkittäin”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne puolestaan toteaa tiedotteessaan, että ”järki palaa energiakeskusteluun pätkittäin”. Ranne on tyytyväinen Fortumin aikeeseen.

Ruotsiin syntynyt hallitusratkaisu ja sen linjaukset ”lupaavat kehittää ydinvoimaa, ja siten Fortumin selvitys langennee hedelmälliseen maaperään myös Ruotsissa”, hän arvioi. Ranne kertoo jo pitkään peräänkuuluttaneensa modulaaristen pienydinvoimaloiden nopeutetun käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa.

Perussuomalainen iloitsee myös monipolttoainemoottorivoimaloiden noususta Suomen energiakeskusteluun. Ne voisivat lisätä Suomen sähköomavaraisuutta ja tasata sähkön hintaa.

”Tuulivoimapuistoille tulisikin asettaa säätövoimavelvoite, jonka ne voisivat täyttää tuottamalla sähkön ylituotannollaan vetyä tai synteettistä polttoainetta, ja tuottaa tyynellä puuttumaan jäävän tehon monipolttoainemoottoreilla”, Ranne esittää.

Energiayhtiö Fortum kertoi maanantaina aloittavansa kaksivuotisen selvityksen uuden ydinvoiman rakentamisen edellytyksistä. Selvitys keskittyy Suomeen ja Ruotsiin ja kattaa yhtiön mukaan sekä pienydinvoimaloiden että perinteisten suurten reaktorien kaupalliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset vaatimukset.

Yhtiö tähtää selvityksessään kilpailukykyisten rakennusaikojen ja -kustannusten saavuttamiseen, uusiin kumppanuuksiin ja liiketoimintamalleihin sekä ”lupaaviin uuden sukupolven teknologioihin”. Viimeinen kattaa SMR-pienydinvoimalat.

