Sähköautojen vakuutusmaksuissa on nousupaineita. Fennian ajoneuvo- ja vakuutuspalvelun johtajan Mikko Pöyhösen mukaan sähköautojen riskiarviot ovat jopa 50 prosenttia perinteisiä polttomoottoriautoja korkeampia.

Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta sähköautojen riskiarviot ovat jopa 50 prosenttia perinteisiä polttomoottoriautoja korkeammat. Myös korjaus- ja lunastuskustannukset ovat huomattavasti korkeampia. Tähän puoleen tosin oletetaan tulevan parannusta lähivuosina, kun korjaamoyritysten tietotaito ja valmiudet oikeasti korjata esimerkiksi vaurioituneita akkuja paranee, eikä koko akkupakettia tarvitse vaihtaa huomattavan kalliiseen uuteen.

Sähköauto on vakuutusyhtiöille korkeampi riski muutamasta tietystä syystä.

Ensinnäkin sähköautokannan keski-ikä on noin kaksi vuotta. Autot ovat siis erittäin uusia ja arvokkaita, eikä vakuutusyhtiöillä ole vielä tarpeeksi kokemusta niiden vastaisesta korvauskustannusten kehityksestä, tai lunastusarvioinneista. Vakuuttaminen on perimmiltään riskien analysointia, hallintaa ja niiden ennustamista.

Sähköautojen käyttöpiirteet eroavat suurelti perinteisemmistä autoista. Noin puolet noin 18 000 auton kokonaiskannasta keskittyy Uudellemaalle. Asiakaskunnan keski-ikä on yli viisi vuotta nuorempaa ja koostuu valtaosin miehistä. Ensivaiheessa autot olivat isoja, kalliita, painavia ja tehokkaita – nyttemmin markkinoille on tullut myös hieman edullisempia ja matalampitehoisia malleja, mikä tasaa myös vakuutettavan autokannan keskiarvohintaa.

”Auton sähköisyys itsessään ei korota vakuutusmaksuja, mutta käyttövoimalla on vaikutus vakuutusriskiin. Teho ja tehopaino-suhde on erittäin tärkeä tekijä. Auto käyttäytyy fysiikan lakien mukaan. Vahinkofrekvenssi on suurempi isoilla ja tehokkailla sähköautoilla, ja niin ovat korvaushinnatkin”, sanoo Fennian ajoneuvo- ja vakuutuspalvelun johtaja Mikko Pöyhönen.

Pöyhösen mukaan sähköautojen vakuutushinnoittelussa on riskiin nähden ollut kautta vakuutusyhtiöiden selvää alihinnoittelua, koska autoja on ollut niin vähän. Sähköauton tulipaloriskin todennäköisyyttä hän ei näe vakuuttajan kannalta polttomoottoriautoja korkeammaksi.

”Vakavuusaste onkin sitten oma kysymyksensä, jos palo syttyy.”

Laajentunut sähköautotarjonta on hyvä asia myös vakuuttajan näkökulmasta.

”Sähköautojen teknologia kehittyy jatkuvasti, eikä mallisto ole enää pelkkää isoa premiumia. Malli ja käyttöisyys näyttäisivät muodostuvan käyttövoimaa selittävämmäksi riskitekijäksi vakuutusyhtiöiden kannalta”, Pöyhönen sanoo.

”Suko-pistorasioita ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa ja toistuvaa korkeaa kuormitusta, kuten läpi yön tapahtuvaa sähköauton latausta.”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes näkee vääränlaisen lataamisen sähköautoilun ilmeisimpänä riskinä. Sen mukaan tavallisia maadoitettuja Suko-pistorasioita ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa ja toistuvaa korkeaa kuormitusta, kuten läpi yön tapahtuvaa sähköauton latausta.

Sähköauton lataaminen on turvallisinta julkisilla latausasemilla sekä lataamiseen tarkoitetuilla voimavirtaliitännöillä varustetuilla kotilatureilla, virasto muistuttaa.