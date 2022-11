Venäjän iskut Ukrainan infrastruktuurin jatkuvat, uskoo presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Hän varoitti puheessaan eilisiltana mahdollisista ”massaiskuista”, jotka kohdistuisivat ensisijassa Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Tätä varten Venäjä tarvitsee Zelenskyin mukaan iranilaisia ohjuksia.

Iran myönsi viikonloppuna ensimmäistä kertaa toimittaneensa lennokkeja Venäjälle, mutta väitti tämän tapahtuneen ennen laajamittaista sotaa Ukrainassa. Väitteet ballististen ohjusten toimituksista Iran tyrmäsi täysin.

Yli 4,5 miljoonaa ukrainalaista on Zelenskyin mukaan vailla sähköä, suurin osa heistä pääkaupunki Kiovassa ja Kiovan alueella. Tilanne on presidentin mukaan vaikea ja sähkökatkot jatkuvat Kiovassa ja kuudella muulla alueella.

”Meidän täytyy kestää tämä talvi”, presidentti sanoi puheessaan.

Uutta EU-tukea tulossa

Kiovan pormestari Vitali Klytško on kehottanut asukkaita harkitsemaan poistumista pääkaupungista täydellisen sähkökatkon sattuessa, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian. Sellaista ei voida pormestarin mukaan poissulkea ja täyskatkon sattuessa Kiovan asukkaiden tulisi yrittää pysytellä sukulaisten luona Kiovan ulkopuolella.

Zelenskyi kertoo käsitelleensä energiatilannetta eri viranomaisten ja energiayhtiöiden kanssa. Hän keskusteli myös Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa, joka vahvisti, että Ukrainalle on tulossa makrotaloudellista tukea loppuvuonna ja ensi vuonna. Yksityiskohdat julkistetaan tällä viikolla, Zelenskyi toteaa.

The Guardianin mukaan sähköt ovat menneet ensimmäistä kertaa laajamittaisen sodan aikana myös venäläisten miehittämästä H’ersonin kaupungista. Venäjän kontrolloima nukkehallinto syyttää Ukrainaa iskusta ja siitä, että sähkön ja veden jakelu on poikki. Ukrainan odotetaan pyrkivän valtaamaan kaupungin. Venäjän joukkojen vetäytymisestä H’ersonista on liikkunut ristiriitaisia tietoja.

Venäjän iskut ovat viime viikkoina tuhonneet noin kolmanneksen Ukrainan voimalaitoksista ja hallitus on kehottanut ukrainalaisia säästämään sähköä niin paljon kuin mahdollista. Ukrainalaisviranomaiset ovat myös ilmoittaneet aikataulutetuista sähkökatkoista ympäri maan.

LUE SEURAAVAKSI: