Oikeusministeriö on poistanut Olen antirasisti -sivuston netistä kertomatta siitä etukäteen yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kertoo oikeusministeriön poistaneen antirasismikampanjan yhdenvertaisuus.fi-sivustolta.

Stenman viittasi kampanjaan vielä maanantaina. Tiistaina THL:n asiantuntija Mona Eid havaitsi sivuston kadonneen. Eid toimii projektipäällikkönä antirasismihankkeessa.

Stenman ilmoitti selvittävänsä asiaa ja kertoi tänään aamupäivällä yllättyneensä saamastaan tiedosta.

”Sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä. Saimme eilen tiedon, että se on poistettu oikeusministeriön toimesta viime viikolla. Emme tienneet tästä. Sivuston huolella työstetty materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle”, Stenman tviittaa.

Eid on harmissaan, sillä sivustolla oli hänen mukaansa paljon pysyväisluontoista sisältöä, kuten sanasto.

”Se ja muu sisältö auttaisi tällä hetkellä rasismista keskusteltaessa. Tarvetta ko. sisällölle olisi”, Eid toteaa Twitterissä.

Yhdenvertaisuus.fi kertoo, että Olen antirasisti -kampanja on päättynyt ja yhteydessä on oltava sähköpostitse, jos kampanjan materiaalit kiinnostavat.

Kampanjan toinen osa käynnistyi 24. tammikuuta 2022, kertoi oikeusministeriö tuolloin. Ministeriön mukaan kyseessä oli oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteinen kampanja, jolla aktivoidaan ihmisiä ja organisaatioita tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kampanjan poistumiseen kiinnittävät huomiota myös esimerkiksi oppositiopuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen sekä vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö.

”Orpon hallitus on aloittanut rasisminvastaisen työnsä poistamalla oikeusministeriön käskystä huolella valmistellun Olen antirastisti -sivuston materiaalin netistä. Kyse ministeriön omasta työstä rasismia vastaan, joka jostain syystä on päätetty keskeyttää. Miten Orpo vastaa tähän?” hän tviittaa.

”Samalla, kun hallitus antaa julkilausumiaan, oikeusministeriön sivuilta poistetaan rasismin vastainen materiaali. Orpon sanat ja hallituksensa teot ovat täydessä ristiriidassa”, Mäkynen tviittaa.

”Nollatoleranssi antirasismille?” kyselee myös vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko.

