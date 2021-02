”Saamme murusia EU:n murusista.”

Uuden Suomen verkkosivuilla 7.1.-9.2.2021 julkaistuun koronarokotekyselyyn vastasi 1172 vastaajaa.

83 prosenttia vastaajista kertoi ottavansa koronarokotteen heti kun mahdollista. Kuusi prosenttia ei aio ottaa koronarokotetta koskaan. Yhdeksän prosenttia vastaajista sanoi ehkä ottavansa rokotteen ja kolme prosenttia ei osannut sanoa, ottaako koronarokotteen.

Näin vastaajat kommentoivat koronarokotuksia:

”Otan Pfizerin rokotteen heti, kun se tulee saataville. Astra Zenecan rokotteesta kieltäydyn ehdottomasti.”

”En luota rokotteeseen sikainfluenssarokotteen narkolepsiatapausten vuoksi.”

”En ostaisi mitään tuotetta, josta valmistaja on vapautettu vastuusta. Rokote suojaa vakavalta taudilta, mutta se ei estä minua levittämästä tautia. Joten mikä on rokotteen hyöty?”

”Ainoa keino päästä tästä pandemiasta.”

”Se on tavallaan kansalaisvelvollisuus.”

”Suomen talous ja yritykset eivät kestä rajoituksista johtuvaa tilannetta enää pitkään. Kasvu supistuu, usko talouteen murskautuu, velkaantuminen lisääntyy ja ahdinko kasvaa. Myös yritysten tukeminen ja elvytys eivät ole olleet Suomessa hyvällä mallilla. Tämän reaktion jäljet tulevat olemaan todennäköisesti itse tartuntaan menehtyneitä suuremmat. Ikävää on myös nähdä asiaan liittyvää välinpitämättömyyttä, koska keskuudessamme on paljon ihmisiä, jotka eivät käytä maskia, eivät usko koronaan ja eivät noudata suosituksia ja ohjeistuksia.”

Näin kysyimme Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1172 vastaajaa 7.1.-9.2.2021 Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen verkkosivuilla. Näin kysyimme: Otatko rokotteen? Heti kun mahdollista Ehkä En En osaa sanoa Oletko tyytyväinen suunniteltuun rokotetahtiin? Kyllä En En osaa sanoa Oletko tyytyväinen suunniteltuun rokote järjestykseen? Kyllä En En osaa sanoa Pitäisikö työterveyshuollon olla vahvempi toimija rokottamisessa? Kyllä Ei En osaa sanoa Oletko tyytyväinen Suomen hallituksen toimintaan rokotehankinnoissa? Kyllä En En osaa sanoa Milloin uskot yhteiskunnan palaavan normaaliin? Q2 Q3 Q4 Q1/2022 Ei koskaan

Rokotustahdin hitautta taivastellaan

77 prosenttia vastaajista ei ole tyytyväisiä suunniteltuun rokotetahtiin. Tyytyväisiä kertoi olevansa 12 prosenttia vastaajista.

”EU on epäonnistunut rokotteiden hankintaprosessissa. Veikattiin montaa hevosta, mutta ei mitään riittävästi. Oikea tapa olisi ollut tehdä sitovat ja laajat hankintasopimukset useiden eri valmistajien kanssa: suorat kulut olisivat varmasti olleet isommat, mutta kokonaistaloudelliset vaikutukset rajoitetummat puhumattakaan inhimillisestä puolesta.”

”EU on taas näyttänyt todelliset kasvonsa. Suuret valtiot käyttävät kaikki tilaisuudet vetää kotiinpäin, pienet valtiot odottavat kiltisti käskynjakoa. Byrokratia jyllää hitaasti ja epävarmasti, pitäen virkamiehet vallantäyteydessä. Lopputulos on kansalaisten näkökulmasta jälleen pannukakku.”

”Jokainen päivä on tärkeä. Fimean ja THL:n "ei tämä ole muutamasta päivästä kiinni" -kannat ovat väheksyviä, kun samalla ihmisiä vaaditaan pitämään tiukasti kiinni rajoituksista.”

”Kristallipalloa ei ole ja emme tiedä mitä isossa kuvassa tarkoittaa, kun rikkaat maat hoitavat kansalaistensa rokotukset muun maailman ohi ensin. Alkaako kehitysmaista tulla rokotuksille vastustuskykyisiä mutaatioita, jotka vesittävät koko rokotusjärjestelmän tehoa?”

”Sijoittajana olen seurannut rokotusyhtiöiden osakkeita. Heti marraskuussa, kun ensimmäiset tulokset mrna-rokotuksista tulivat julkisuuteen, oli selvää, että saksalainen Biontech ja amerikkalainen Moderna ovat osuneet kultasuoneen. Tämä näkyy esimerkiksi yhtiöiden pörssikursseja seuraamalla tuloksien uutisointipäivinä. Vastaavaa kurssireaktiota ei näkynyt muun muassa Astra Zenecan tai Johnson&Johnsonin rokotteiden tuloksien uutisointipäivinä. Näin ollen finanssimarkkinoilla 'oikea hevonen' on osattu veikata oikein jo marraskuussa. En ymmärrä miten on mahdollista, että EU ei onnistunut viimeistään silloin vetämään johtopäätöksiä ja varaamaan saksalaiselta Biontechilta rokotteita kaikille EU-kansalaisille.”

”Sääntö-Suomessa ei kukaan voi ohittaa toista jonossa, mikä tekee rokottamisesta hidasta.”

”Kaikki tietotaito on Fimealla; myös asiantuntijat Hanna Nohynek ja Mika Rämet ovat hoitaneet tähän asti tautiin ja rokotteeseen liittyvää taudin kuvaa ja analyysia julkisuudessa asiantuntevan hienosti.”

”Suomen vauhti on verraten hyvä. Määrä eli vauhtisokeus saattaa tiputtaa laatua.”

Työikäisten rokottamisen priorisointi toiveissa

Suunniteltuun rokotusjärjestykseen tyytyväisiä oli 64 prosenttia vastaajista. Neljäsosalle rokotusjärjestys ei kelpaa.

Näin vastaajat kommentoivat koronarokotusjärjestystä:

”Hoitajat ensin. OK. Sitten nuoret, jotka hilluvat kaupungilla ja ikäluokat, jotka saa rahan liikkumaan. Me vanhat jaksetaan odottaa... Jollei kuolla.”

”On puhuttu riskiryhmistä, mutta nyt järjestys pelkästään iän perusteella.”

”Hoivakodeissa rokotetaan vuoteenomana olevia vanhuksia, jotka ovat osin jo tehohoitokiellossa. Toimintakykyiset vanhukset täytyy tietenkin rokottaa ensimmäisenä suurimpien riskien vuoksi.”

”Suuri riskiryhmä ovat 45-70-vuotiaat miehet, koska heidän kuolleisuus on moninkertaista naisiin nähden. Kuitenkin naiset rokotetaan ihan samaan aikaan, koska kyse on tasa-arvosta ja miehillä ei ole niin väliä.”

”Työssäkäyvät pitäisi rokottaa mielestäni ensimmäisenä. Mitä hyötyä on rokotteesta, jos työssäkäyvä kansanosa saa koronan ja tehtaat ja kaikki muu pysähtyy. Hoitokodeistako 85+-vuotiaat haetaan töihin?”

”Linja on perusteltu: kriittinen terveydenhuollon henkilöstö, suurimmassa vaarassa olevat ja sitten perusterveet. Jos olisi olemassa turvallinen lapsilla toimiva rokote, joka estäisi taudin levittämisen, näkemys voisi muuttua osin: päiväkodit ja koulut kun ovat sellaisia pöpölinkoja.”

”Kokonaisuutena järjestykseen voinee olla tyytyväinen, vaikka toivoisin kyllä, että työikäisiä rokotettaisiin samaan aikaan riskiryhmäläisten kanssa. Nythän rokotukset eivät epidemian etenemiseen tule pitkään aikaan vaikuttamaan, kun iäkkäillä on muutenkin muita vähemmän kontakteja. Olisi hyvä että saataisiin nopeasti rokotekattavuutta myös niille, keiden joukossa tartunnat eniten leviävät.”

”Järjestys pitää tehdä lääketieteellisin perustein, nyt on menty käsittääkseni aluepolitiikka edellä. Rokotuksia voisi kohdistaa enemmän niille alueille, joissa tautia esiintyy enemmän.”

”Yhteiskunnan kannalta pitäisi ensin rokottaa hoivahenkilökunta ja muut yhteiskunnalle tärkeät tehtävät, esimerkiksi poliisit, palomiehet, rajavartiolaitos, armeijan kriittiset roolit, elinkeinoelämän suurimmat vaikuttajat, esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat ja poliitikot.”

”Yhteiskuntaa ylläpitävät henkilöt pitäisi rokottaa ensimmäisten joukossa eli työntekijät.”

”Vanhukset ovat saaneet kirmata koko ikänsä vapaudessa, eivätkä muutenkaan enää osallistu yhteiskunnan pyörittämiseen. Tärkeintä olisi saada työikäisen väestö ennen heitä rokotettua, jotta yhteiskunta ja työelämä voi palata kunnollisen toimintaan. Vain sitä kautta saadaan pidettyä työllisyys ja verotus kunnossa. Niillä se vanhustenkin ylläpito hoidetaan.”

”Ensin olisi pitänyt tietysti rokottaa isot kaupungit, Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, eikä jakaa tasaisesti jokaiseen pikkukyläänkin, missä ei juuri koronaa.”

”Valittu järjestys ei ole omiaan rajoittamaan tartuntamääriä, liikkuvimmat kansanosat rokotetaan viimeiseksi.”

”Kun vähästä jaetaan, joudutaan priorisoimaan.”

Etuilu pelottaa työterveydessä rokottamisessa

Työterveyshuollon pitäisi olla koronarokottamisessa nykyistä vahvempi toimija, uskoo 76 prosenttia vastaajista. Yhdeksän prosentin mielestä työterveyden roolia ei pidä vahvistaa. 16 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Näin vastaajat kommentoivat työterveyshuollon roolin vahvistamista rokotuksissa:

”Alkuvaiheessa ei, koska se voi johtaa etuiluihin. Sitten, kun rokotteita on kaikille tarjolla, työterveyshuolto voisi tehdä oman osuutensa.”

”Tätä varten me kai olemme rakentaneet maailman kalleinta sosiaaliturvaa 60-luvulta asti. Nyt nähdään miten sosialismi toimii.”

”Homma pitäisi antaa yksityisille toimijoille hoidettavaksi.”

”Jokaisen kykenevän instanssin tulisi järjestää rokotuksia.”

”Kaikki työterveyshuollon piirissä olevat pitäisi rokottaa sen kautta, mahdollisesti myös perheenjäsenet. Näin julkinen puoli saisi ehkä kirittyä tahtia, kun rokotteita saadaan jossain vaiheessa riittävästi.”

Suomen hallitus saa ymmärrystä ja keppiä EU-yhteistyöstä

60 prosenttia vastaajista ei ole tyytyväisiä Suomen hallituksen toimintaan rokotehankinnoissa. 23 prosenttia sen sijaan siunaa hallituksen toiminnan. 16 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa olivatko tyytyväisiä vai tyytymättömiä.

Näin vastaajat kommentoivat Suomen hallituksen rokotehankintoja:

”Saamme murusia EU:n murusista.”

”Aluksi kukaan ei tiedä mitään ja vatuloidaan tekemisessä. Suomen pitäisi toimia kuten Israel, pieni kansa olisi yhtä hyvin voinut toimia tiedonvaihdossa saatavuutta vastaan. Meillä poliittinen johto vastustaa ideologisesti lääkeyhtiöitä ja menevät kaikessa EU:n selän taakse.”

”Edes 1000€/rokote ei olisi ollut haitallista kunhan kaikki tarvitut 10.000.000 mrna-rokotetta oltaisiin saatu ja rokotettu tammikuun loppuun mennessä.”

”Ei hallitus pidä Suomen puolia, Euroopan ulkopuolelle ovat viemässä rokotteita. Olisi ollut viisasta varata myös ilman EU:ta, ja olisi vieläkin.”

”Suomi odottaa turhaan EU:n jonossa. Pieni maa olisi saanut varmasti rokotteet nopeammin itse neuvottelemalla.”

”Olen huolissani Suomen kriisijohtamisesta. Liiaksi virkamiesten ja EU:n taakse menemistä. Maan on kyettävä ketteryyteen ja omaperäisyyteen. Hallitus on aina vastuussa. Näin myös rokoteprojektissa, jonka merkitys on kriittinen sekä kansanterveyden että kansantalouden osalta.”

”En ole tyytyväinen, mutta vaikea sanoa, mitä tulisi tehdä. Sputnikille myyntilupa Suomeen?”

”Kansalaisistaan välittävät johtajat, kuten Trump, Johnsson ja Netanjahu, toimivat. Suomalaiset johtajat piiloutuvat aikaansaamattoman EU:n selän taakse.”

”En usko, että hallitus olis voinut toimia EU:n ohi yksin tehokkaammin.”

”Erittäin hyvä suoritus tilanteessa, kun ottaa huomioon lakipuolen ennakoinnin ja varautumisen. THL saa vielä paremman arvosanan.”

”Hallituksen pitäisi ohjata riittävä määrä rahaa suomalaisten koronarokotteiden kehityksen hyväksi.”

”Hallitus ei ole syypää lääkefirmojen tuotantovaikeuksiin ja EU-linjasta poikkeaminen ei ole Suomenkaan etu. Jonossa etuilu on isompien ja härskimpien mahdollisuus, ei pienten ja sovinnollisten.”

”Varmasti hallitus tekee parhaansa.”

”Mihinkään sellaiseen tilaan, joka vallitsi ennen koronaa, ei mikään valtio, yritys tai toimiala palaa”

Lähes joka kolmas vastaaja uskoo, että yhteiskunta palaa normaaliin vasta ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 21 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että yhteiskunta ei palaa normaaliin enää koskaan. Kysymyksen asettelu paluusta normaaliin sai kritiikkiä useilta vastaajilta.

Vain kolme prosenttia vastaajista uskoo, että paluu normaaliin tapahtuisi jo tämän vuoden toisella neljänneksellä. 20 prosenttia uskoo normaalitilan palautuvan tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana ja 25 prosenttia vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Näin vastaajat kommentoivat yhteiskunnan paluuta normaaliin:

”Tällä rokotustahdilla virus muuttaa muotoaan ja taas pitää kehittää uusia rokotteita. Suomen pitäisi kehitellä omaa rokotetta.”

”Rokotukset vievät vuoden ja sitten sama rumba uudelleen. EU:n tulisi olla omavarainen lääkevalmisteissa.”

”Jenkit saavat rokotuksensa kuosiin kesällä ja maailman rokotetuotannosta rupeaa riittämään muillekin maille.”

”Mihinkään sellaiseen tilaan, joka vallitsi ennen koronaa, ei mikään valtio, yritys tai toimiala palaa.”

”Laumasuoja saavutetaan vuoden 2021 lopulla.”

”Vaihtoehdoista puuttui 2023. Kestää pari vuotta, kun koronavirus vielä kiertää maailmaa, sillä kehitysmaiden rokotustahti on hidas ja virus voi muuntua. Näin ollen erinäisiä paikallisia matkustus- ja kokoontumisrajoituksia nähdään ajoittain vielä pitkään. Toki normaalimpaan suuntaan päästään jo tänä vuonna.”

”Tästä tulee pysyviä seuraamuksia. Ihmisiä jaetaan rokotteen ottaneisiin ja siitä kieltäytyneisiin. Tältä pohjalta annetaan ja pois otetaan oikeuksia. Digitaalinen rokotepassi on vasta lähtölaukaus. Viittaan Kiinan toimintaan. Totalitarismi nostaa päätään.”

”EU ei jätä käyttämättä hyväkseen hyvää kriisiä. Tätä käytetään kansalaisten vapauksia vastaan vielä jotenkin.”

”Vuoden loppua kohden toivottavasti palataan 'normaaliin', mutta säilytetään ehkä joitakin hyviä käytäntöjä – esimerkiksi käsien pesu, enemmän etätöitä, liikkeelle vain terveenä.”

