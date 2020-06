Uusi tieliikennelaki on astunut nyt kesäkuun alussa voimaan. Lakimuutoksella on pyritty muun muassa selkiyttämään pyöräilijän ja autoilijan välisiä väistämissääntöjä, jotka ovat aiemmin herättäneet paljonkin keskustelua.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin nostaa pyöräilyasiat esille Twitterissä.

”Hei autoilijat ja muut! Tämä merkki ilmestyy ensi viikolla tieliikennelain tarkoittamalle tielle. Siinä on samalla jotain tuttua, mutta myös jotain uutta ja erittäin tärkeää. Se velvoittaa väistämään pyöräilijää ajoradalla!” Arvelin tviittaa.

Itse väistämissääntöihin ei juurikaan muutoksia ole tullut. Liikenneturva kertoo:

”Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio), pakollinen pysäyttäminen STOP-merkki) tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (uusi merkki). Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava rakenteellisesti korotettu.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edellä mainituilla liikennemerkillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan.

Huomioithan, että siirtymäaikana tiemerkinnät eivät välttämättä vastaa liikennemerkkejä.”

Toisin sanoen merkitty pyörätien jatke kertoo siitä, että autoilijan on väistettävä. Olennaista kuitenkin huomata siirtymäaika. Pyörätien jatkeen tiemerkinnän tulee olla uuden lain mukainen 1.6.2022 mennessä.

Uutena lakiin tulee myös pyöräkatu.

”Pyöräkatu on koko­naan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijat saavat ajaa pyöräka­dulla, mutta heidän on sopeutettava vauhtinsa pyöräilynopeuden mukaiseksi Pyöräkadulla jalankulkijoille on erikseen jalkakäy­tävä. Pyöräkatumerkki itsessään ei aseta nopeusrajoitusta, vaan se on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä”, Liikenneturva kertoo.

