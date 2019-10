Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) pitää tiukasti kiinni puolueensa kynnyskysymyksestä. Keskusta on viestinyt julkisuudessa, että sen kynnyskysymys hallitusneuvotteluihin lähtemisestä oli, että yritysten verotusta ei saa kiristää.

”Se että yrittäjät tietävät, ettei verotus kiristy, on keskeistä toiminnalle. Yrittäjien pitää tietää, millainen investointiympäristö tämä maa on, ja että täällä voi yrittää ja ottaa riskiä”, Kulmuni totesi Talouselämän järjestämässä Talousjohtaja-tapahtumassa keskiviikkona 23. lokakuuta.

Kysymykseen siitä, pitääkö keskustan kanta loppuun asti, jos taloustilanne ei kohene ja hallituksen rahantarve kasvaa, Kulmuni naurahti.

”Mikä ihmeen kynnyskysymys se on, jos jossain vaiheessa sanotaan, ettei se ollutkaan niin tärkeä asia? Kyllä me siitä pidämme kiinni.”

Kulmunia haastatteli Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

”Olisi tärkeää, että kävisimme tätä keskustelua myös kansainvälisellä tasolla, ja tekisimme kansainvälistä vertailua yritysverotuksesta. Nyt pysymme vähän liikaa kansallisella tasolla keskustelussa”, Kulmuni jatkoi.

”Olisi tärkeää, että tiedetään mistä puhutaan, kun puhutaan yritystuista”

Hallitus pääsi syyskuussa alustavasti yhteisymmärrykseen yritystukien leikkaamisesta.

”Yritystukikeskustelu on sellainen ikiliikkuja, että minulla tulee korvista ulos, kun kuulen sen sanan. Siihen kuuluu niin paljon asioita, ja siksi olisi tärkeää, että tiedetään mistä puhutaan, kun puhutaan yritystuista. Suorien yritystukien kokoluokka on noin miljardi, mikä on paljon vähemmän kuin verotukien kokoluokka”, Kulmuni huomautti julkisuudessa paljon velloneeseen keskusteluun yritystukien karsimiseen.

Hallituksen syynissä on erityisesti ympäristölle haitalliset tuet. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennus, joka on kokoluokaltaan 120 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa linjataan 100 miljoonan euron leikkauksesta yritystukiin, mikä saavutettaisiin siis jo dieselöljyn veronalennuksella.

Silti on jäänyt epäselväksi, jatkuuko yritystukien karsiminen. Parafiinisen dieselöljyn veronalennuksen purkaminen on pääministeri Antti Rinteen mukaan vain osa ensimmäistä vaihetta, ja yritystukien lisäleikkauksista päätetään ensi syksynä. Rinne on myös oikonut valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) sanomisia, että yritystukien leikkaukset eivät jatkuisi.

Kulmuni toistaa Rinteen linjaa. Ensi syksynä päätetään yritystukien lisäleikkauksista.

”Yritystuet käydään vielä kertaalleen läpi. Jos laitetaan esimerkiksi sähkövero eurooppalaiseen minimiin, voimme luopua yhdestä isosta yritystuesta, eli energiaveron palautuksesta.”

Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi syyskuun alussa. Vielä keskustan ykkössalkkua, valtiovarainministerin virkaa on hoitanut Lintilä. Kulmuni jatkaa harvasanaisella linjallaan siitä, aikookohan hän ottaa, ja millä aikataululla, valtiovarainministerin salkun. Lintilä saa kehuja puheenjohtajalta.

”Mika on pärjännyt hyvin, hän on omaksunut valtiovarainministerin roolin. Vähän narisevalla äänellä kertoo, että rahaa ei ole mihinkään, kyllä se on uskottava rooli Mikalle”, Kulmuni naurahtaa.

Kysymykseen siitä, onko salkkupäätökselle aikataulua, Kulmuni ei vastaa.

”Nyt on hyvä näin”, Kulmuni toteaa.