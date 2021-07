Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) avasi lauantaina suomalaisen keskustelun EU:n tulevista budjetti- ja velkakurisäännöistä, joista neuvotteleminen alkaa Euroopassa Saksan vaalien jälkeen syyskuussa.

Saarikko linjasi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomi tulee ajamaan paluuta velka- ja alijäämäsääntöihin, jotka ovat olleet koronakriisin vuoksi hyllyllä.

”Nyt kuuma kysymys EU:ssa on, palataanko näihin kahteen sääntöön. Me haluamme, että palataan. Tiedostan, että toinen niistä on meillekin vaikea”, hän sanoi.

Vaikealla säännöllä Saarikko viittaa luonnollisesti kasvu- ja vakaussopimuksen pykälään, jonka mukaan valtiolla saisi olla velkaa enintään 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomen velkasuhde on koronakriisin aikana noussut yli 70 prosenttiin.

Kesäkuun lopulla opetusministeriksi palannut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tyrmää Saarikon linjauksen heti tuoreeltaan.

”Suomalainen talouspoliittinen keskustelu menee valitettavan usein näin. Koska pitää esiintyä ”tiukkana” heitetään ilmoille vaatimuksia, jotka ovat epärealistisia ja epätarkoituksenmukaisia eikä pystytä perustelemaan miksi juuri 60 prosenttia on se taso, mikä pitäisi tavoitella”, hän vastaa Saarikolle Twitterissä.

”Vaikka tietty luku joskus on sopimukseen kirjattu, ei se ole mikään syy palata juuri siihen kun maailma on muuttunut merkittävästi. Tässä tilanteessa tuolle tasolle palaaminen edellyttäisi niin suuria leikkauksia että voidaan sanoa hyvästi Euroopan elpymiselle”, Andersson jatkaa.

Andersson kuvailee Saarikon avausta epärealistiseksi ja katsoo, että olisi fiksumpaa, jos Suomessa keskityttäisiin aidosti pohtimaan miten fiposääntelyä pitäisi uudistaa ja vaikuttamaan EU:ssa sen puolesta.

”Vaihtoehtona on se, että on jatkossakin sopimus säännöillä jotka mikään maa ei noudata. En nyt tiedä onko sekään kovin tarkoituksenmukaista.”

Saarikon avausta pitää epärealistisena myös Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen. Hän katsoo, että huomiota ollaan viemässä pois oikeista ratkaisuista.

Miettinen muistuttaa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entisen pääekonomistin, Peterson Instituten kansainvälisen talouspolitiikan tutkijan Olivier Blanchardin ehdotuksesta, jonka mukaan EU:n tulisi asettaa standardeja tiukkojen sääntöjen sijaan. Blanchardin mukaan euroalueelle tulisi ottaa käyttöön myös yhteinen budjetti samalla, kun budjettikurisäännöt uudistetaan vastaamaan matalien valtionlainakorkojen ja elvyttävän talouspolitiikan aikaa.

EU-maista Ranska avasi pelin uudesta kasvu- ja vakaussopimuksesta tasan viikko sitten. Maan valtiovarainministeri Bruno Le Maire esitti EU:n elvytysvälineen rahoittamiseen tarkoitetusta yhteisvelasta pysyvää ja että yhteisvelan vastapainoksi EU-maat sitoutuisivat olemaan rahankäytössään vastuullisempia.