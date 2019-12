Ilmastoaktivisti Greta Thunberg pyytää anteeksi vaatimustaan päättäjien ”seinää vasten laittamisesta”.

Ruotsalainen Thunberg sanoi perjantaina Italian Torinossa pitämässään puheessa, että päättäjät on laitettava seinää vasten, jos he eivät tee pikaisia ratkaisuja ilmastokriisin estämiseksi.

Thunbergia on syytetty väkivallan lietsomisesta, sillä englanniksi ilmaus "against the wall" voi tarkoittaa ihmisen asettamista teloituskomppanian eteen.

Thunberg sanoo tarkoittaneensa ruotsin kielen ilmausta ”ställa någon mot väggen”, joka tarkoittaa henkilön laittamista vastuuseen.

”Näin käy, kun improvisoi toisella kielellä. Tietenkin pyydän anteeksi, jos joku ymmärsi tämän väärin. En voi tarpeeksi korostaa sitä, että vastustan, kuten koko koululakkoliike, kaikenlaista väkivaltaa”, hän kirjoittaa Twitterissä.