Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo ennakoi, että seuraavista eduskuntavaaleista on tulossa ”verovaalit”. Hän katsoo, että tällä vaalikaudella perussuomalaiset on profiloitunut nimenomaan verokapinapuolueena.

”Suomessa kokoomus on perinteisesti ollut puolue, joka on voimakkaimmin vaatinut verotuksen keventämistä. Tällä vaalikaudella perussuomalaiset on kokoomustakin ärhäkämmin profiloitunut verokapinapuolueena. Kun kokonaisveroaste on yli 40 prosentin, myös ihmisten asumiskustannuksista noin 40 prosenttia alkaa olla veroja. Koronataantuman seurauksena valtion velka lisääntyy nyt huikeasti. Seuraavat eduskuntavaalit saattavat hyvinkin olla verovaalit. Oikeiston mielestä julkinen sektori on jo liikaa sosialisoinut ihmisten kulutusta”, Paloheimo kirjoittaa Facebookissa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen muistuttaa Paloheimon kirjoituksessa syntyneessä keskustelussa, että kannattajien mielipiteiden perusteella perussuomalaiset on jo Suomen johtava verokapinapuolue.

”Siinä mennään kokoomuksestakin oikealta ohi niin että hujahtaa!”, hän vastaa Paloheimolle.

Syyskuussa julkistetun “Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)” -tutkimushankkeen kyselytutkimuksen mukaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien suhtautumisessa verotukseen on merkittävä ero.

Tutkimuksessa kokoomuksen kannattajista yhteensä 30 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämästä, että olisivat valmiita ”maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan hoidettua”. Kun tätä verrataan koko väestön 40 prosenttiin, ovat kokoomuslaiset siis vain hieman väestön yleistä näkemystä verovastaisempia. Täysin eri mieltä väittämästä oli 22 prosenttia kokoomusta kannattavista vastaajista.

Perussuomalaista puoluetta kannattavista vastaajista vain 16 prosenttia oli täysin samaa tai samaa mieltä väittämästä. Sen sijaan täysin eri mieltä väittämästä oli peräti 52 prosenttia perussuomalaisten kannattajista.

