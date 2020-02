Teollisuusliitto päätti sunnuntaina jatkaa meneillään olevaa työtaistelua kahdella viikolla siten, että se päättyy 8. maaliskuuta. Meneillään oleva lakko kestää 24. helmikuuta asti.

Lisäksi lakko laajenee. Mukaan tulee nyt yrityksiä puusepänteollisuudesta sekä biotuoteteollisuudesta. Kaikkiaan lakon piirissä on siten noin 10 000 työntekijää.

Mekaanisen metsäteollisuuden ylityökielto ulotetaan kestämään 10.3. asti.

Bioteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa ylityökielto alkaa 10.2. ja päättyy 8.3. Lisäksi teknisen huollon ja kunnossapidon teknologiateollisuuden sopimuksessa olevat työntekijät ovat tukilakossa samoin 8.3. asti.

Lue myös:

Teollisuusliiton mukaan uusien työtaistelutoimien syynä on se, että neuvottelut työnantajia edustavan Metsäteollisuuden kanssa eivät ole edistyneet lainkaan.

”Lisäksi työnantajapuoli on syyllistynyt vääristelevään propagandaan. Metsäteollisuus on mm. väittänyt, että neuvottelut mekaanisessa metsäteollisuudessa eivät olisi edistyneet Teollisuusliiton vastahakoisen asenteen takia. Teollisuusliitto on kuitenkin neuvotellut eri aloilleen jo 17 uutta työehtosopimusta, viimeksi kolmelle kemiansektorin alalleen. Sen sijaan Metsäteollisuus ei ole onnistunut saamaan aikaan vielä ensimmäistäkään sopimusta, vaikka sen edustamilla aloilla sopimukset ovat päättyneet jo viime vuoden puolella”, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi tiedotteessa.

Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden sopimuskiistan sovittelu jatkuu maanantaina valtakunnansovittelijan toimistossa.

Lue lisää:

LUE SEURAAVAKSI: