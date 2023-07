Kokoomus, perussuomalaiset ja SDP olivat kärjessä myös eduskuntavaaleissa, mutta Ylen mittauksessa SDP on nyt ohittanut perussuomalaiset. Kuvassa puolueiden puheenjohtajat vaali-iltana huhtikuussa 2023.

Kärkikolmikko. Kokoomus, perussuomalaiset ja SDP olivat kärjessä myös eduskuntavaaleissa, mutta Ylen mittauksessa SDP on nyt ohittanut perussuomalaiset. Kuvassa puolueiden puheenjohtajat vaali-iltana huhtikuussa 2023.

Oppositiopuolue SDP on noussut hallituspuolue perussuomalaisten ohi toiseksi Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa.

SDP on kasvattanut suosiotaan prosenttiyksikön, kun perussuomalaiset on menettänyt sitä lähes saman verran ja pudonnut kolmanneksi. SDP:n kannatus on nyt 20,6 prosenttia ja perussuomalaisten 20,2 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turja pitää selvänä, että elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan tapaus on painanut perussuomalaisten kannatusta ja joillekin kannattajille ”Junnilasta esiin tulleet tiedot olivat liikaa”. Toisaalta joidenkin mielestä puolue antoi liikaa periksi, Turja uskoo. Hänen mukaansa perussuomalaiset vuotaa nimenomaan katsomoon.

Mittauksen suurin muutos on vihreiden 1,3 prosenttiyksikön nousu 8,6 prosenttiin. Vihreät valitsi juuri uuden puheenjohtajan. Turjan mukaan puheenjohtajan vaihdos aiheuttaa usein pienen piikin puolueiden kannatukseen.

Kaikki muut muutokset ovat pieniä, hallituksella alaspäin ja oppositiossa ylöspäin.

Mittauksen kärjessä jatkaa pääministeripuolue kokoomus 22,1 prosentin kannatuksella. Neljäntenä on keskusta ja viidentenä vihreät.

Oppositiossa keskustan kannatus on nyt 10 prosenttia, vasemmistoliiton 7,8 prosenttia ja liike nytin 1,2 prosenttia sekä hallituksessa RKP:n 4,1 ja KD:n 3,8 prosenttia. Ryhmä muut saa kyselyssä 1,6 prosentin kannatuksen.

Taloustutkimus haastatteli 12.6.–4.7. yhteensä 2 468 ihmistä, joista puoluekantansa kertoi 1 909. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Haastatteluissa kysyttiin, minkä puolueen ehdokas saisi äänen, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

